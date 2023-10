Do bytovky v Detve narazilo nákladné auto, vodič nafúkal (foto)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

2.10.2023 (SITA.sk) - Vodič nákladného auta narazil v nedeľu 1. októbra popoludní do bytovky v Detve na ulici M.R. Štefánika. Ako informovala banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, 42-ročný vodič nákladného vozidla neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, vyšiel s vozidlom mimo cestu, kde prednou časťou auta narazil do steny bytového domu. Podľa neskorších zistení bol pod vplyvom alkoholu.„Pri dopravnej nehode sa ťažko zranil 42-ročný spolujazdec z vozidla, ktorý bol z miesta so zraneniami prevezený leteckou záchrannou službou do banskobystrickej nemocnice. Vodič sa zranil ľahko. Pri následnej dychovej skúške na alkohol bola vodičovi nameraná hodnota viac ako dve promile alkoholu,“ popísala polícia s tým, že vodičovi bol zadržaný vodičský preukaz. Dopravná nehoda je v štádiu objasňovania.