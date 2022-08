Hlas-SD chce, aby Heger požiadal o vyslovenie dôvery. Podľa Pellegriniho nevie ľuďom nič ponúknuť

20.8.2022 (Webnoviny.sk) - Strana Hlas-SD požaduje, aby premiér Heger v parlamente požiadal o vyslovenie dôvery.„Dnešné rokovania koalície potvrdili v priamom prenose agóniu koalície. Je zrejmé, že ich neschopnosť riešiť svoju vlastnú politickú krízu, ohrozuje životy ľudí na Slovensku. Energetická kríza a inflácia, budú valcovať ľudí na Slovensku, ale táto koalícia len rieši svoje vlastné stoličky a bavoráky," vyhlásil predseda Hlas-SD Peter Pellegrini . Dodal, že je to nevkusná koaličná hra. Strana Hlas-SD to uviedla vo svojom stanovisku.Pellegrini sa tiež vyjadril, že Heger nevie ponúknuť ľuďom nič, no pre udržanie moci prinesie päť návrhov. Za jediné možné riešenie označil predčasné voľby, ktoré by mali pomôcť zmeniť Slovensko a začať riešiť problémy, ktoré sa nahromadili počas vládnutia súčasnej vlády."Ľudia na Slovensku sú vystrašení, boja sa a paralyzovaná menšinová vláda nie je pre nich riešením," doplnil Pellegrini.