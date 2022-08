Raketový útok na Voznesensk si vyžiadal 12 zranených, vrátane detí. Cieľom však možno bola jadrová elektráreň (foto+video)

20.8.2022 (Webnoviny.sk) -

Raketový útok na ukrajinské mesto Voznesensk si vyžiadal 12 zranených. Ruská raketa zasiahla obytnú štvrť v meste, ktoré sa nachádza v Mykolajivskej oblasti, a podľa tamojšieho gubernátora poškodila niekoľko domov a päťposchodovú bytovú budovu.

Gubernátor Vitalij Kim na komunikačnej platforme Telegram uviedol, že medzi zranenými sú štyri deti. Informuje o tom spravodajský portál Sky News.

The first photos of the house in #Voznesensk near which the rocket hit.

9 wounded, including 4 children.

Children are all difficult. Age from 3 to 17 years#RussiaIsATerroristState #RussianWarCrimes #RussiaIsANaziState pic.twitter.com/Q8rShcaZIS