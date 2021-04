Hlas-SD označil Matoviča za najväčšieho slovenského konšpirátora, je zbabelý odpovedať na otázky o ceste do Moskvy

Korčoka vyzvali, aby dal jasné stanovisko

Expremiér je zbabelý

9.4.2021 (Webnoviny.sk) - Strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) vyzýva premiéra Eduarda Hegera OĽaNO ), aby zastavil nebezpečné konanie svojho ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO). Tiež vyzýva, aby si od neho vyžiadal všetky informácie o ceste do Moskvy a Budapešti. Stanovisko poskytla hovorkyňa Hlasu-SD Patrícia Medveď Macíková Strana v ňom okrem iného tvrdí, že Matovič je dnes najväčším slovenským konšpirátorom, pretože „už niekoľko dní šíri bludy, v ktorých akýsi záhadní ‚oni´ na najvyšších miestach štátu vyvolali jeho odchod z kresla premiéra a zároveň spôsobili zásadné komplikácie vakcíne Sputnik”.„Vyzývame aj ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (nom. SaS ) na jasné stanovisko k skutočnosti, že zahraničná politika SR sa proti všetkým pravidlám, zákonom a zvyklostiam ocitla v rukách človeka, ktorý musel po roku opustiť úrad predsedu vlády pre svoje totálne zlyhanie a ktorému nedôveruje 82 percent ľudí na Slovensku,” tvrdí Hlas-SD.Podľa strany je absolútne neprijateľné, aby Matovič pokračoval vo svojich svojvoľných krokoch v zahraničnej politike a odmietal o nich informovať tak najvyšších ústavných činiteľov, ako aj slovenskú verejnosť.Expremiér je podľa Hlasu-SD zbabelý odpovedať na otázky médií a občanov, kto mu dáva mandát na kroky, ktoré svojvoľne podniká. „Porušuje pritom všetky svoje kompetencie a nesmierne nebezpečným spôsobom sa zahráva s bezpečnosťou a zahranično-politickým renomé Slovenska. V priamom prenose vidíme porušovanie všetkých sľubov o zodpovednom a otvorenom vládnutí, ktoré dal Matovič ľuďom pred voľbami,” skonštatoval Hlas-SD.Matovič vo štvrtok 8. apríla navštívil Moskvu, kde rokoval o ruskej vakcíne Sputnik V . Na piatkovej tlačovej konferencii potvrdil, že ešte dnes pôjde do Budapešti rokovať s ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártóm aj premiérom Maďarska Viktorom Orbánom. „Bude to takisto ohľadom vakcín, nielen Sputnika V,“ povedal Matovič.