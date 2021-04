Viaceré podniky vo Vysokých Tatrách sa zadlžili, potrebujú finančnú pomoc a hlavne otvoriť prevádzky

Pomoc musí byť rýchla

Straty bude ťažké pokryť

Veria v silné leto

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.4.2021 (Webnoviny.sk) - Prevádzky poskytujúce ubytovacie či stravovacie služby vo Vysokých Tatrách sú na hrane, a to nielen finančne, ale aj psychicky. Viaceré tatranské podniky sa zadlžili a stále bojujú, niektorí podnikatelia si našli aj dočasne iné zamestnanie. Pre agentúru SITA to uviedla výkonná riaditeľka Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry Lenka Rusnáková.Podľa jej slov je finančná pomoc potrebná, no podnikatelia v cestovnom ruchu ešte viac potrebujú otvoriť a poskytovať služby. Reagovala tak na stredajšie rozhodnutie vlády navýšiť pomoc od štátu pre domáci cestovný ruch a gastrosektor o 120 miliónov eur. Určené sú na kompenzáciu obrovského zníženia tržieb subjektov cestovného ruchu spôsobeného pandémiou koronavírusu Ministerstvo dopravy vďaka zvýšeniu pomoci spustí ďalšiu etapu schémy minimálnej pomoci do 200-tisíc eur. Nová schéma platí za oprávnené obdobie od januára do mája 2021. Mesiace november a december minulého roka pokryje rezort zdrojmi z pôvodnej schémy pomoci.„Doteraz sa vyplácala pomoc len do októbra, teraz by sa mala otvoriť výzva na november až marec. Avšak, aby pomoc mala efekt, musí byť nielen adresná, ale najmä včasná,“ skonštatovala Rusnáková, ktorá upozornila na to, že prichádza až päť mesiacov po zatvorení prevádzok. Poukázala tiež na adekvátnosť výšky podpory.„Veľa podnikov si vzalo úvery, aby mohli pokryť straty s tým, že veria v obnovu. No v cestovnom ruchu veľmi kapacity nenavýšite, zadlžený podnik nepredá viac pobytov ako má kapacitu, a tak bude straty ťažké pokryť, bude to trvať dlhší čas,“ zhodnotila.Výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Lucia Blašková pre SITA potvrdila, že niektoré podniky v Tatrách museli ukončiť svoju prevádzku. „Presné počty nateraz neevidujeme, ukážu to až letné mesiace. Určite však takéto prevádzky sú, boli to rôzne kaviarničky či malé reštaurácie,“ informovala.Združenie cestovného ruchu napriek všetkému verí, že leto bude podobné tomu minuloročnému. To prinieslo vlani zlepšenie.Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry je dobrovoľná, nepolitická, záujmová a odborná organizácia s pôsobnosťou v regióne Vysoké Tatry už od roku 1994. Okrem toho, že združuje subjekty podnikajúce v cestovnom ruchu, spravuje i tatranské informačné kancelárie. Je jedným zo zakladajúcich členov OOCR Región Vysoké Tatry. Má vyše 200 aktívnych členov.