Hlas-SD označil ohlásenú vládnu pomoc dôchodcom za čistý výsmech

26.9.2022 - Opozičná strana Hlas - sociálna demokracia označila ohlásenú pomoc dôchodcom za „čistý výsmech".„Namiesto skutočnej pomoci schválila vláda jednorazové vyplatenie okresaného, takzvaného 14. dôchodku, ktorým chce seniorom zalepiť oči. Je to jediná finančná dávka navyše, ktorú dôchodcovia dostanú za 16 mesiacov brutálneho zdražovania. Pre poberateľov priemerného dôchodku predstavuje sumu 139 eur. Za každý mesiac zdražovania potravín, energií, bývania i pohonných hmôt im vláda striebornej generácii 'štedro' nadelila 8 eur a 70 centov. To je donebavolajúca hanba," uviedol líder strany Peter Pellegrini Prístup vládnej koalície k dôchodcom je podľa opozičnej strany absolútne hanebný. „Zatiaľ čo okolité štáty pristupujú k opakovaným mimoriadnym zvyšovaniam dôchodkov či k vyššej jednorazovej pomoci, slovenská vláda nechá svojich vlastných občanov ako prejav vďaky za odpracované roky pre tento štát potupne spisovať petíciu, aby sa domohli svojich prirodzených práv. To je nehanebnosť, ktorá vo vzťahu štátu k svojej staršej generácii historicky nemá obdobu," uzavrel podpredseda Hlasu-SD Erik Tomáš