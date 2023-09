Hlas-SD pravdepodobne podporí mimoriadnu schôdzu, ktorá má riešiť zákon týkajúci sa pediatrie

4.9.2023 (SITA.sk) - Strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) pravdepodobne podporí otvorenie mimoriadnej schôdze parlamentu, na ktorej by sa mal riešiť zákon týkajúci sa pediatrie.Na pondelkovej tlačovej besede to uviedol predseda politického subjektu Peter Pellegrini . Dodal, že otvorenie druhej schôdze, ktorá by sa mala venovať trestnoprávnym kódexom, nemienia podporiť, lebo sú toho názoru, že nie je prijateľné otvárať takéto vážne veci niekoľko dní pred voľbami v takom „schaosenom parlamente".„Ale pri tej prvej zároveň hovorím, budeme nápomocní otvoreniu schôdze, ale až na základe kvality výsledného textu zákona sa rozhodneme, či ju nakoniec podporíme, alebo nepodporíme," zdôraznil šéf Hlasu.