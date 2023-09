Sudkyňu Záleskú napomenuli, neskoro vypracovala rozhodnutia o obnove konania odsúdeného Mišenku

Obnova konania odsúdeného Mišenku

4.9.2023 (SITA.sk) - Disciplinárny senát Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR v pondelok skonštatoval, že sudkyňa Špecializovaného trestného súdu Pamela Záleská porušila povinnosti sudcu, keď včas nevypracovala rozhodnutie a neodovzdala ho na doručenie.Ako ďalej informoval hovorca súdu Michal Hajtol, sudkyni v tejto súvislosti uložili disciplinárne opatrenie, konkrétne napomenutie. Disciplinárny návrh na sudkyňu podal v júli tohto roka predseda ŠTS Ján Hrubala. Vec sa podľa medializovaných informácii týkala rozhodovania o obnove konania odsúdeného Viliama Mišenku. Členovia senátu, ktorému Záleská predsedala rozhodli vo veci 23. januára tohto roku.Vtedy na verejnom zasadnutí predsedníčka senátu vyhlásila uznesenie, avšak podľa verdiktu NSS SR v lehote tridsiatich pracovných dní od jeho vyhlásenia rozhodnutie nevypracovala, ani nepožiadala predsedu súdu o predĺženie tejto lehoty o ďalších 30 pracovných dní. Písomné rozhodnutie aj s odôvodnením predložila kancelárii súdu až 30. mája.„Disciplinárny senát mal za preukázané, že disciplinárne obvinená si síce predmetnú povinnosť splnila, t.j. rozhodnutie vyhotovila a zabezpečila jeho expedovanie, urobila to však až po uplynutí lehoty, ktorú na to zákon určuje," uviedla predsedníčka senátu Viola Takáčová.Doplnila, že v kontexte subjektívnej stránky deliktu má disciplinárny senát za to, že skutku sa disciplinárne obvinená sudkyňa dopustila z nedbanlivosti, keďže v priebehu konania jej úmyselné konanie disciplinárne nebolo preukázané.