Hlas-SD prezidentku pri opätovnom kandidovaní podporovať nebude, oporu nájde u Demokratov

Viackrát stranu sklamala

Spôsob politiky na Slovensku

17.6.2023 (SITA.sk) - Prezidentka nás viackrát sklamala, preto jej kandidatúru nepodporíme. Uviedol to v sobotu v diskusnej relácii Sobotné dialógy v Rádiu Slovensko podpredseda Hlasu-SD Erik Tomáš v súvislosti s možnou opätovnou kandidatúrou Zuzany Čaputovej na post hlavy štátu.Zuzana Čaputová síce po svojom hovorcovi odkázala, že svoje rozhodnutie prezradí až budúci týždeň, napriek tomu sa po Slovensku šíri informácia, že opätovne kandidovať už nebude.„Možno sa ale rozhodne ináč a toto je iba začiatok jej kampane, kde sa vypustil nejaký balónik a teraz ju majú nejakí ľudia, či už mimovládne organizácie alebo herci, vyzývať, aby opäť kandidovala,“ myslí si Tomáš, podľa ktorého je to ale vecou samotnej prezidentky.„Muselo by sa stať niečo akútne, aby nekandidovala, pretože všetci, aj v parlamente, sme boli uzrozumení s tým, že kandidovať chce a bude. Keby sa Zuzana Čaputová rozhodla kandidovať, strana Hlas-SD ju určite podporovať nebude, lebo nás viackrát sklamala,“ skonštatoval podpredseda Hlasu-SD a hneď aj uviedol dve veci, v čom.„Bolo to vtedy, keď sa obrátila na Ústavný súd s petíciou o predčasných voľbách, ktorú podpísalo 600-tisíc ľudí, a tiež vtedy, keď zmenila svoje rozhodnutie o predčasných voľbách. V januári, po odvolaní vlády Eduarda Hegera, povedala, že treba urobiť všetky kroky na to, aby boli voľby v prvej polovici roka, a potom, o niekoľko týždňov, zmenila svoj postoj, keď povedala, že vie žiť aj s 30. septembrom,“ vysvetlil Tomáš.Hlas-SD podľa neho chce, aby sa postavil zo sociálno-demokratického tábora, alebo z opozičného, nejaký silný kandidát, ktorý zvedie dôstojný súboj s kandidátom z iného tábora. Či už to bude Zuzana Čaputová, alebo niekto iný, je im jedno.„Ľudsky by ma jej opätovné nekandidovanie neprekvapilo vzhľadom na to, akým spôsobom sa na Slovensku robí politika, a akým spôsobom komunikuje časť verejnosti, ale to, čo ma prekvapilo, je nie dôstojné správanie sa aj časti médií k prezidentke. Máme počkať na to, ako sa Zuzana Čaputová vyjadrí, teda, či bude alebo nebude pokračovať, a až potom to hodnotiť,“ skonštatoval člen strany Demokrati a poslanec parlamentu Miroslav Kollár.Ak sa Zuzana Čaputová rozhodne opätovne kandidovať, strana Demokrati ju v jej kandidatúre podporí.„Ak sa Zuzana Čaputová rozhodne, že bude pokračovať, tak nepotrebuje vytvárať nejaký pocit, že ju majú vyzývať nejaké osobnosti, pretože za ten čas, čo je vo funkcii ukázala, že bola dobrou prezidentkou, je dobrá prezidentka a keď sa rozhodne, že bude kandidovať, tak určite bude dobrou prezidentkou aj naďalej,“ dodal Miroslav Kollár.