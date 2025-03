Hlas-SD sa vyrovnáva s politickými zmenami, novým šéfom MIRRI môže byť podľa Rašiho Ferenčák

17.3.2025 (SITA.sk) - Jediný o kom sa reálne hovorilo ako o možnom novom ministrovi investícií bol Ján Ferenčák Hlas-SD ). Pre médiá to uviedol súčasný šéf Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Richard Raši (Hlas-SD). Dodal, že nikdy nepočul o tom, že by sa novým šéfom rezortu investícií mohol stať poslanec Samuel Migaľ (nezaradený).Migaľ podľa neho o toto ministerstvo nikdy neprejavil záujem, rovnako ani ďalší bývalý člen Hlasu Radomír Šalitroš (nezaradený). Strana Hlas-SD prišla o MIRRI SR dodatkom ku koaličnej zmluve po tom, ako došlo k zmene pomerov v parlamente. Roman Malatinec prešiel ku skupine poslancov Národnej koalície , Šalitroš a Migaľ boli z klubu i zo strany Hlas-SD vylúčení. Ferenčák je stále členom strany aj klubu. Rokovania s týmito tromi poslancami podľa dostupných informácií stále prebiehajú. MIRRI SR je v súčastnosti v gescii najsilnejšej koaličnej strany Smer-SD.Raši očakáva urovnanie situácie, a to, že strana Hlas-SD v zmysle koaličnej zmluvy bude mať pozíciu predsedu parlamentu (post sa na jar roka 2024 uvoľnil po tom, ako bol vtedajší predseda NR SR a Hlasu Peter Pellegrini zvolený za prezidenta) a Smer-SD nominuje niekoho na MIRRI SR. „Ktokoľvek to bude, to najdôležitejšie bude, aby nebránili špecialistom, odborníkom a expertom na ministerstve v ich práci. A keď im nebudú klásť polená pod nohy, tak aj ten minister, ktorý príde po mne, môže byť úspešný,“ uviedol.