 Z domova

17. novembra 2025

Hlas-SD vníma 17. november ako jeden z najdôležitejších momentov dejín, podľa Šutaja Eštoka by sa nemal prehliadnuť – VIDEO


Nevšímať si 17. november je odvracaním zraku od okamihu, ktorý formoval našu slobodu. Vyhlásil to predseda strany Hlas-SD a minister vnútra



67850b1c83717228649561 676x451 17.11.2025 (SITA.sk) - Nevšímať si 17. november je odvracaním zraku od okamihu, ktorý formoval našu slobodu. Vyhlásil to predseda strany Hlas-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Hlas-SD zdôraznil, že 17. november je deň, ktorý sa stal symbolom zápasu za slobodu, demokraciu a ľudskú dôstojnosť. Strana tento deň vníma ako jeden z najdôležitejších momentov moderných dejín.


"Pripomína nám, že sloboda nie je samozrejmosť. Je to hodnota, ktorú treba chrániť, pestovať a niesť za ňu zodpovednosť v každej generácii," zdôraznil Šutaj Eštok s tým, že ide o udalosť, ktorú by si mal všimnúť každý, kto nesie politickú zodpovednosť.

"Sú okamihy v dejinách, ktoré sa nedajú prehliadnuť ani odložiť bokom. A hoci niektorí politici v minulosti hovorili, že si tento deň takmer nevšimli, dnes by si už každý mal uvedomiť, že nevšimnúť si 17. november neznamená len prehliadnuť dátum, ale odvrátiť zrak od okamihu, ktorý formoval našu slobodu," vyhlásil predseda Hlasu-SD Šutaj Eštok.

Boj za slobodu nebol len o víťazstve nad jedným režimom


Rovnako si podľa neho treba pripomínať aj to, že boj za slobodu nebol len o víťazstve nad jedným režimom. Bol podľa neho aj výstrahou, aby sa už nikdy nezopakovalo, že jeden názor bude povolený a iné umlčiavané. Šutaj Eštok je názoru, že v rokoch 2020 až 2023 boli pokusy o obmedzovanie slobody prejavu.

"Videli sme cenzúru na sociálnych sieťach, mazanie nepohodlných príspevkov, udavačstvo v online priestore, vytváranie jedinej povolenej pravdy a dokonca aj zneužívanie policajných orgánov, ktoré niekedy nehľadali dôkazy, ale vyrábali ich," vyhlásil minister vnútra s tým, že takéto konanie je v rozpore s odkazom 17. novembra.

Občania podľa predsedu Hlasu vo voľbách rozhodli, že chcú Slovensko, kde sa môžu ľudia slobodne rozprávať, nesúhlasiť, a kde sa názor nestáva dôvodom na sankciu. "Demokracia stojí na slobodnej vôli občanov. Slobodné a demokratické voľby sú jej najvyšším prejavom a základom legitimity každej vlády. Rešpekt k výsledkom volieb je prejavom úcty k ľuďom aj k štátu," vyhlásil Šutaj Eštok.

Študenti dali tomuto dňu jeho pôvodný zmysel


Osobitnú pozornosť venoval študentom, keďže práve tí dali tomuto dňu jeho pôvodný zmysel. "Ich odvaha dokázala pohnúť dejinami. Budúcnosť Slovenska dnes sedí v školských laviciach a závisí aj od toho, aký príklad im dávame my – politici, rodičia, učitelia aj celá spoločnosť," doplnil predseda Hlasu, podľa ktorého však netreba zabúdať aj na obavy staršej generácie.

Ako podotkol, títo ľudia pomáhali budovať Slovensko a môžu mať pocit, že po roku 1989 o niečo prišli. "Nemôžeme im to vyčítať. Každá veľká spoločenská zmena prináša aj obavy a neistotu, najmä pre generáciu, ktorej život bol dlho postavený na inom systéme a iných istotách," povedal Šutaj Eštok a zdôraznil dôležitosť rešpektu k ich pohľadu na svet.

Demokracia nie je hra bez pravidiel


Strana Hlas-SD pri tejto príležitosti opätovne zdôraznila, že SR musí ďalej zostať aktívnym a zodpovedným členom EÚ a NATO. "Zároveň však platí, že Slovensko má právo presadzovať svoje národnoštátne záujmy," doplnil minister vnútra s tým, že rešpekt k vlastnej suverenite znamená aj zodpovednosť voči občanom SR.

Predseda Hlasu preto vyzval všetkých, ktorí majú vplyv, aby ukazovali svoj vzor v slušnosti, férovosti a v úcte k odlišným názorom a neprehlbovali polarizáciu. "Demokracia nie je hra bez pravidiel. Sloboda musí ísť ruka v ruke s ich dodržiavaním. Ak slobodu dusíme alebo pravidlá ignorujeme, končíme v autokracii alebo anarchii. Obe možnosti sú cestou do priepasti," uzavrel predseda Hlasu.




17. novembra 1989 sa v ČSSR začala Nežná revolúcia, udalosti, počas ktorých sa zrútil komunistický režim. 17. novembra 1989 zorganizovali pražskí študenti spomienkovú slávnosť k 50. výročiu 17. novembra 1939 a brutálny policajný zákrok proti nim na pražskej Národní třídě vyvolal rozhorčenie celej verejnosti a ďalšie protesty. K štrajku na vysokých školách v Československu sa pridali herci a od 20. do 26. novembra sa konali denne stotisícové manifestácie v celej ČSSR. Vzniklo Občianske fórum (OF) a Verejnosť proti násiliu (VPN). 24. novembra odstúpil Miloš Jakeš z funkcie generálneho tajomníka ÚV KSČ a 27. novembra sa uskutočnil generálny štrajk. 29. novembra Federálne zhromaždenie ČSSR zrušilo ústavný článok o vedúcej úlohe KSČ v spoločnosti, 3. decembra bola vymenovaná nová vláda s komunistickou väčšinou (16:5), ktorú verejnosť odmietla. 10. decembra prezident Gustáv Husák vymenoval novú vládu ”národného porozumenia” (desať komunistických ministrov, jedenásť nekomunistických) na čele s Mariánom Čalfom. V ten istý deň prezident Gustáv Husák odstúpil a 29. decembra 1989 bol za prezidenta ČSSR zvolený Václav Havel.




Zdroj: SITA.sk - Hlas-SD vníma 17. november ako jeden z najdôležitejších momentov dejín, podľa Šutaja Eštoka by sa nemal prehliadnuť – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

