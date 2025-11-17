|
Pondelok 17.11.2025
17. novembra 2025
Osočovali a útočili práve tí, ktorí teraz kážu o rešpekte a slušnosti. Exprezidentka Čaputová si uctila Nežnú revolúciu
Osočovali a útočili práve tí, ktorí teraz kážu o rešpekte a slušnosti. Na sociálnej sieti to pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu napísala exprezidentka Zuzana ...
17.11.2025 (SITA.sk) - Osočovali a útočili práve tí, ktorí teraz kážu o rešpekte a slušnosti. Na sociálnej sieti to pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu napísala exprezidentka Zuzana Čaputová.
„Dnešný 17. november je iný, a zďaleka nielen preto, že už nie je dňom pracovného pokoja. Posledné dni nám pripomenuli rôzne podoby slobody, aj slobody odísť zo situácie, s ktorou nesúhlasíme. Či slobody nebáť sa," napísala Čaputová s tým, že sa nazbieralo príliš veľa tlaku, neférovosti aj osočovania a útokov od tých, ktorí teraz kážu o rešpekte a slušnosti.
„Každý máme mocný hlas. A dnes voláme po férovosti, profesionalite, po nespochybňovaní nášho členstva v spoločenstvách, ktoré nám pomáhajú k prosperite a bezpečiu, po nespochybňovaní 17. novembra. Voláme po normálnosti," vyhlásila Čaputová. Dnešný sviatok slobody a demokracia by podľa nej mal pripomínať, že Nežná revolúcia bola možná iba vďaka odhodlaniu ľudí a spojeniu demokratických síl.
„Sú chvíle vo vývoji krajiny, keď treba to spoločné vysoko povýšiť. A tým je teraz ochrana demokracie. Želám Slovensku odvahu a vytrvalosť stavať na spoločnom," uzavrela Čaputová.
17. novembra 1989 sa v ČSSR začala nežná revolúcia, udalosti, počas ktorých sa zrútil komunistický režim. 17. novembra 1989 zorganizovali pražskí študenti spomienkovú slávnosť k 50. výročiu 17. novembra 1939 a brutálny policajný zákrok proti nim na pražskej Národní třídě vyvolal rozhorčenie celej verejnosti a ďalšie protesty.
K štrajku na vysokých školách v Československu sa pridali herci a od 20. do 26. novembra sa konali denne stotisícové manifestácie v celej ČSSR. Vzniklo Občianske fórum (OF) a Verejnosť proti násiliu (VPN). 24. novembra odstúpil Miloš Jakeš z funkcie generálneho tajomníka ÚV KSČ a 27. novembra sa uskutočnil generálny štrajk.
29. novembra Federálne zhromaždenie ČSSR zrušilo ústavný článok o vedúcej úlohe KSČ v spoločnosti, 3. decembra bola vymenovaná nová vláda s komunistickou väčšinou (16:5), ktorú verejnosť odmietla. 10. decembra prezident Gustáv Husák vymenoval novú vládu ”národného porozumenia” (desať komunistických ministrov, jedenásť nekomunistických) na čele s Mariánom Čalfom. V ten istý deň prezident Gustáv Husák odstúpil a 29. decembra 1989 bol za prezidenta ČSSR zvolený Václav Havel.
Zdroj: SITA.sk - Osočovali a útočili práve tí, ktorí teraz kážu o rešpekte a slušnosti. Exprezidentka Čaputová si uctila Nežnú revolúciu © SITA Všetky práva vyhradené.
