Hlas-SD vyzval Čaputovú, aby zvolala okrúhly stôl strán k zmene ústavy

Mimoparlamentná strana Hlas-SD vyzvala pri príležitosti 17. novembra prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby zorganizovala okrúhly stôl predstaviteľov parlamentných politických strán k zmene Ústavy SR, ktorá by umožnila referendum o predčasných voľbách. Zároveň vyzvala lídrov koaličných strán, aby splnili svoje sľuby a umožnili zmenou ústavy čo najskoršie konanie referenda.





"Je hanbou, že 32 rokov po Novembri sa ľudia márne domáhajú svojho základného ústavného práva. Vyzývame preto pani prezidentku, aby tak, ako prejavila starosť o ústavnú čistotu referenda, dnes prejavila starosť o právo pol milióna občanov SR, ktorí o toto referendum právoplatne požiadali. Vyzývame vládu, aby bezodkladne podala do legislatívneho procesu zmenu ústavy, ktorá referendum umožní. Po uplynutí polročnej lehoty už nie je priestor na žiadne ďalšie výhovorky," povedal líder Hlasu-SD Peter Pellegrini na stredajšej tlačovej konferencii.Pellegrini vyzval, aby sme nedovolili ďalšie rozdeľovanie spoločnosti, či výbuchy nenávisti jeden voči druhému. Treba podľa neho vzájomné pochopenie. "A obávam sa, že sa dožijeme ďalšieho hnevu a sklamania u ľudí, ak im neumožníme vyjadriť svoj postoj v referende," zdôraznil. Zmenu ústavy považuje strana za jedinú cestu, ako možno dospieť k referendu a naplneniu práva 600.000 občanov, ktorí oň požiadali.Prezidentka sa v prípade petície za referendum obrátila na Ústavný súd (ÚS) SR, ktorý v júli rozhodol, že navrhovaná referendová otázka o skrátení volebného obdobia Národnej rady (NR) SR je protiústavná. Čaputová reagovala, že by vyhlásila referendum o predčasných voľbách, ak by NR SR rozhodla o zmene ústavy a následne prijala uznesenie, ktorým by požiadala o jeho konanie. Označila to za jedno z možných riešení po rozhodnutí ÚS.