PODMIENKY VSTUPU DO RAKÚSKA SA SPRÍSNIA: Pandemická situácia je vážna

Rakúsko vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemickú situáciu sprísňuje podmienky vstupu do krajiny. Od budúceho pondelka nebude cestujúcim – s výnimkou pendlerov – postačovať antigénový test ani test na protilátky, uznávaný bude len negatívny PCR test. Vyplýva to z aktualizovaného nariadenia zverejneného v utorok večer, informujú agentúry DPA a APA.





Pre pendlerov, ľudí dochádzajúcich do Rakúska za prácou, štúdiom, z rodinných dôvodov a za životnými partnermi, bude naďalej platiť tzv. pravidlo 3G – povinnosť predložiť potvrdenie o očkovaní, o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo negatívny výsledok testu. Skráti sa však uznávaná platnosť PCR testov zo siedmich dní na 72 hodín, pričom antigénové testy budú platné len 24 namiesto 48 hodín.Rovnako ako vnútroštátne v celom Rakúsku bude aj pri vstupe do krajiny skrátená platnosť očkovacích preukazov z jedného roka na deväť mesiacov. Pre toto opatrenie platí prechodná lehota do 6. decembra, uviedla APA.V stredu rakúske úrady hlásili rekordný denný nárast počtu nových prípadov nákazy. Za uplynulých 24 hodín ich zaevidovali 14.416, čo je najviac od začiatku pandémie a výrazne nad priemerom posledných siedmich dní (12.164).Sedemdňová incidencia stúpla na 953,2 prípadov nákazy na 100.000 obyvateľov, v porovnaní s utorkovou hodnotou 919,4. Od utorka zomrelo ďalších 41 pacientov.Najvýraznejší nárast znova zaznamenala spolková krajina Horné Rakúsko (rekordných 4423 prípadov), nasledovalo Dolné Rakúsko (2294 prípadov).V nemocnici je aktuálne 2723 pacientov s covidom, o 155 viac ako v utorok. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti sa nachádza 486 z nich.