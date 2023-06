Hlas-SD vyzýva vládu na pomoc samosprávam, hrozí im krach (video)

Občianskoprávny vzťah

Zmena zákona

20.6.2023 (SITA.sk) - Strana Hlas-SD vyzýva vládu, aby rýchlo konala a pomohla samosprávam, inak im hrozí krach. Novela zákona o sociálnych službách od začiatku minulého roka zaviedla povinnosť dofinancovať neverejných poskytovateľov sociálnych služieb z rozpočtov miest a obcí aj napriek tomu, že samospráva si to pre svojich obyvateľov neobjednala. Upozornil na to člen predsedníctva strany Hlas-SD a expert na samosprávy Michal Kaliňák. Novela zákona podľa Kaliňáka prikázala samosprávam uzatvoriť občianskoprávny vzťah medzi nimi a neverejným poskytovateľom, čo odporuje dobrovoľnosti a posúva obce od predžalobných výziev ku krachu.„Odmietame sa prizerať na to, ako zlé zákony nepomáhajú ľuďom a ubližujú samosprávam,“ hovorí Michal Kaliňák. Podľa neho hrozí, že obce začnú krachovať. „Vyzývame vládu, aby konala, aby čo najskôr dofinancovala nároky neverejných poskytovateľov sociálnych služieb,“ povedal.Strana Hlas-SD preto po úspechu v parlamentných voľbách bude iniciovať zmenu zákona o sociálnych službách, a to tak, aby bol príspevok doručený klientovi a ten sa rozhodne, ktoré zariadenie sociálnych služieb mu bude najviac vyhovovať. „Toto je adresnosť aj spravodlivosť,“ uzavrel podpredseda strany Hlas-SD Richard Raši.