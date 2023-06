V dodržiavaní ľudskoprávnych štandardov políciou nenastal veľký posun, myslí si ombudsman Dobrovodský

Porušenie práv a ponižujúce zaobchádzanie

Ombudsman navrhuje viaceré odporúčania

Neprimeraný zásah potvrdili aj lekárske správy

20.6.2023 (SITA.sk) - Ani desať rokov od policajného zásahu v Moldave nad Bodvou nenastal veľký posun smerom k zlepšeniu dodržiavania ľudskoprávnych štandardov políciou Uviedol to v tlačovej správe ochranca ľudských práv Róbert Dobrovodský . Tejto skutočnosti podľa neho nasvedčuje fakt, že keď v roku 2022 nastúpil do funkcie, posudzoval prípad osoby, ktorú bratislavská polícia obmedzila na slobode a nevedela mu hodnoverne vysvetliť vyše 12 hodín obmedzenia slobody.„V 21. storočí, keď sa osobná sloboda a dôstojnosť človeka považuje za niečo posvätné, nemôžem akceptovať stav, ak štát nevie zdokumentovať hoci len minútu z obmedzenia slobody osôb," vyhlásil Dobrovodský.Ako ďalej Dobrovodský vysvetlil, v ďalšom prípade z roku 2019 konštatoval porušenie práva na ochranu pred mučením, neľudským zaobchádzaním a ponižujúcim zaobchádzaním v prípade zásahu polície v obci Milhosť.„Aj z týchto dôvodov som hneď v decembri 2022 začal vykonávať osobne neohlásené návštevy policajných staníc, osobitne vo večerných hodinách. Rovnako sme začiatkom júna 2023, spolu s tímom z Kancelárie verejného ochrancu práv , vykonali trojdňovú neohlásenú návštevu v Ústave policajného zaistenia pre cudzincov Sečovce," pokračoval Dobrovodský.Dodal, že situácia je taká vážna, že na 44. zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, ktoré sa uskutoční 26. júna, predloží stanovisko verejného ochrancu práv k dodržiavaniu práva na osobnú slobodu, práva na ochranu pred mučením, neľudským a ponižujúcim zaobchádzaním v podmienkach polície. Ombudsman súčasne navrhuje viaceré odporúčania pre Ministerstvo vnútra SR Ako Kancelária verejného ochrancu práv pripomenula, dnes je to desať rokov od policajného zásahu v rómskej osade v Moldave nad Bodvou.Zúčastnilo sa na nej 63 policajtov vyzbrojených obuškami, paralyzérmi a psami.V tomto čase zastávala funkciu bývalá ombudsmanka Jana Dubovcová , ktorá skonštatovala, že polícia svojím postupom porušila základné práva a slobody osobám, ktoré boli vtedy na mieste, ako aj osobám, ktoré boli predvedené z osady na policajné oddelenie.Osoby zadržali na niekoľko hodín. Verejná ochrankyňa práv tak konštatovala neprimeraný zásah polície, čo potvrdili aj lekárske správy z ošetrenia ľudí z osady. Príslušníci polície im svojím zásahom spôsobili zranenia.V roku 2013 Dubovcová adresovala prezídiu Policajného zboru informáciu o výsledkoch kontroly, vrátane návrhov opatrení, pričom najzásadnejším bolo, aby počas každej policajnej akcie, počas ktorej sa predpokladá použitie donucovacích prostriedkov, bol zabezpečený videozáznam. Navrhovala, aby tomu bolo tak aj vo všetkých policajných priestoroch, v ktorých sa nachádzajú zadržané alebo predvedené osoby.