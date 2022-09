Hlas-SD zahlasuje za odvolanie Matoviča len vtedy, ak sa SaS nevráti do vlády. Stále majú len jeden cieľ (video)

Vládu chcú povaliť, nie sanovať

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Stretnutie so Sulíkom

Predčasné voľby

Body mimoriadnej schôdze

14.9.2022 -Strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) bude hlasovať za odvolanie ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) len v tom prípade, že to nebude zároveň znamenať návrat SaS do vlády. Povedal to predseda strany Peter Pellegrini v stredu na tlačovej konferencii.Vyzval premiéra Eduarda Heger (OĽaNO) a zároveň Igora Matoviča, nech jasne povedia, že či potom, ako bude Matovič odvolaný, zoberú SaS naspäť do vlády.„Toto chceme vedieť a podľa toho sa aj zachováme,“ vyhlásil Pellegrini. Zdôraznil, že cieľom Hlasu-SD je povaliť vládu a odvolať Matoviča, nie pomôcť sanovať vládnu koalíciu.Pellegrini sa chce stretnúť s predsedom SaS Richardom Sulíkom. Hovoriť s ním bude o tom, že Hlas-SD sa podpíše pod návrh SaS na odvolanie Matoviča s podmienkou, že SaS sa nevráti naspäť do vlády a podporí zmenu ústavy, ktorá umožní vypísanie predčasných volieb.„Budeme rokovať s SaS o tom, akým spôsobom si vedia predstaviť zmenu ústavy a následne my im potom vieme povedať, za akých okolností im vieme dať napríklad našich 11 podpisov pod návrh na odvolanie Igora Matoviča,“ uviedol Pellegrini.Podľa šéfa Hlasu-SD sa ukázalo v plnej nahote, že menšinová vláda Eduarda Hegera nedokáže fungovať a nemá k dispozícii ani 76 poslancov, aby bol parlament uznášaniaschopný.Jediným demokratickým riešením situácie je podľa neho schváliť novelu ústavy, ktorá umožní vyhlásiť predčasné voľby. Vyzval prezidentku SR Zuzanu Čaputovú , aby zvolala predsedov parlamentných strán a pokúsila sa otvoriť debatu o termíne predčasných volieb. Zároveň zdôraznil, že Hlas-SD sa nenechá zapliesť do akýchkoľvek kšeftov, ktoré by pomohli prežiť okyptenej koalícii.Predseda SaS Richard Sulík v stredu navrhol odčleniť niektoré body programu, ako je rokovanie o vstupe Švédska a Fínska do NATO na mimoriadnu schôdzu parlamentu.Pellegrini povedal, že jeho hnutie podporí takúto schôdzu vtedy, ak tam bude zároveň aj zmena Ústavy SR. Matoviča podľa neho netreba odvolať hneď v utorok 20. septembra na najbližšej schôdzi parlamentu.„Ak je na to vôľa, môžeme ho odvolať až potom, ako uvidíme hlasovanie o zmene ústavy, tých variantov je veľa,“ povedal Pellegrini.Riadnu 72. schôdzu parlamentu sa dnes predsedovi NR SR Borisovi Kollárovi (Sme rodina) nepodarilo otvoriť ani na druhýkrát. Prvýkrát sa prezentovalo len 64 poslancov, druhýkrát 71. Na to, aby bol parlament uznášaniaschopný, sa musí prezentovať aspoň 76 poslancov.