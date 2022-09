Šipoš vraj oslovil členov SaS a ponúkol im spoluprácu, liberáli vraj takúto ponuku nedostali (video)

Rozporuplné vyjadrenia

Odvolávanie Igora Matoviča

14.9.2022 - Slovensko potrebuje v krízových časoch funkčný parlament, no opozícia vrátane SaS sa rozhodla nepracovať a rokovanie zablokovať. Na tlačovom brífingu to povedal predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš Richard Sulík sa vyjadril, že ho prekvapilo, že s nimi nik nechcel rokovať, no Šipoš tvrdí, že oslovil poslancov za SaS vrátane Anny Zemanovej Mariána Viskupiča a požiadal ich o spoluprácu.Dodal ale, že po tlačovej konferencii SaS sa s ním skontaktoval Sulík, ktorý sa dozvedel, že Šipoš sa s nimi pokúšal kontaktovať. Šipoš dodal, že sa dohodnú na termíne a mieste rokovania. Verejne ich pozval na rokovania i do práce.Šipoš od strany SaS očakával, že pomôžu s otvorením septembrovej schôdze. Odvolával sa na Sulíkové slová, že septembrovú schôdzu pomôžu otvoriť, keďže by sa na nej mal schvaľovať prístup Fínska a Švédska do NATO.Dodal, že od strany SaS očakával zodpovedný prístup, keďže ich považuje za korektných partnerov. Viackrát zopakoval, že strana OĽaNO je kedykoľvek pripravená so SaS rokovať o spolupráci.Šipoš tvrdí, že nedisponuje informáciami o tom, že by v OĽaNO boli poslanci, ktorí by sa pridali k SaS pri zbere podpisov na mimoriadnu schôdzu na odvolanie ministra financií a predsedu OĽaNO Igora Matoviča K tomu, či si vie v prípade úspešného odvolania Matoviča predstaviť, že by sa SaS vrátila do vlády a koalície, sa nechcel vyjadrovať.