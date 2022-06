Hlas-SD zákon vetovaný prezidentkou nepodporí, ak sa nezmení. Nesúhlasia ani s označením protiinflačný balíček

Prezidentka SR



Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok vrátila parlamentu na opätovné prerokovanie zákon o financovaní voľného času dieťaťa. Vetuje tie časti zákona, ktoré majú nadobudnúť účinnosť od 1. januára budúceho roka. Jej veto sa tak netýka okamžitej pomoci rodinám od júla tohto roka. Ak parlament jej veto prelomí, obráti sa na Ústavný súd SR s otázkou, či proces schvaľovania tohto zákona bol v súlade s Ústavou SR.

7.6.2022 (Webnoviny.sk) - Ak bude balík opatrení schvaľovaný v rovnakej a nedostatočnej podobe, poslanci strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) sa opäť zdržia hlasovania. Balík opatrení predstavuje určitú pomoc rodinám, no v žiadnom prípade nejde o protiinflačný balíček.Uviedol to líder Hlasu-SD Peter Pellegrini v reakcii na rozhodnutie prezidentky Zuzany Čaputovej vrátiť zákon o financovaní voľného času dieťaťa späť do parlamentu. O stanovisku Hlasu-SD informovala jeho hovorkyňa Patrícia Medveď Macíková. „Vláda pri zdražovaní pomohla ľuďom len minimálne a obrovské skupiny ľudí, ako sú dôchodcovia či pracujúci bez nezaopatrených detí, vylúčila z pomoci úplne. Preto si doteraz nesplnila domácu úlohu a občania oprávnene čakajú na skutočnú pomoc od štátu,“ vyhlásil Pellegrini.