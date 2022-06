Progresívci vítajú rozhodnutie prezidentky Čaputovej vrátiť megalomanský Matovičov balík do parlamentu, ohrozuje totiž budúce generácie

aktualizované 7. júna 16:17



Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok vrátila parlamentu na opätovné prerokovanie zákon o financovaní voľného času dieťaťa. Vetuje tie časti zákona, ktoré majú nadobudnúť účinnosť od 1. januára budúceho roka. Jej veto sa tak netýka okamžitej pomoci rodinám od júla tohto roka. Ak parlament jej veto prelomí, obráti sa na Ústavný súd SR s otázkou, či proces schvaľovania tohto zákona bol v súlade s Ústavou SR. Hlava štátu o tom informovala vo svojom verejnom vyhlásení.





7.6.2022 (Webnoviny.sk) -Prezidentka Zuzana Čaputová svojím rozhodnutím vrátiť časť miliardového protiinflačného balíčka parlamentu ukázala okrem rozumného úsudku aj odvahu zastať sa verejného záujmu, uviedol vo svojom profile na sociálnej sieti predseda mimoparlamentného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka Balíček ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) za vyše miliardy eur ročne považuje za megalomanský nápad, ktorý zadlží občanov Slovenska na generácie dopredu, zlikviduje samosprávy a vôbec nepomôže státisícom ľudí, ktorí trpia dôsledkami inflácie.„Ľudia na Slovensku potrebujú skutočnú pomoc pred rastúcimi cenami, nie nedomyslené nápady, akými sú napríklad stovky miliónov na krúžky. Pani prezidentka je dlhodobo nepriateľkou číslo jedna pre Roberta Fica. Po dnešnom rozhodnutí sa ňou nepochybne stane aj pre Igora Matoviča. Práve Fico s Matovičom škodia slovenskej politike najviac, preto by sa teraz mali slušní a rozumní ľudia prezidentky zastať," vyhlásil Šimečka.Podľa strany SPOLU vláda má a musí efektívne pomáhať ľudom ohrozeným chudobou, ale pomoc rodinám a chudobným nesmie byť dôvodom na rozklad právneho štátu a na svojvoľné obchádzanie ústavou a zákonmi garantovaných práv a procesov.Strana víta rozhodnutie prezidentky týkajúce sa takzvaného protiinflačného balíčka a považuje za správne, že prezidentka na jednej strane podporila pomoc rodinám, no na druhej strane vetovala nesystémové opatrenia. Strana o tom informovala v tlačovej správe.„Matovič sa aktuálne snaží svoje čoraz šialenejšie zásahy zakrývať za takzvanú prorodinnú politiku. Ide však o mimoriadne nečestný spôsob komunikácie a politiky. Týmito populistickými ťahmi predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti nepomáha rodinám, ale len a len zväčšuje konflikt a napätie v spoločnosti, rozbíja sociálny dialóg a zmier, a vážne ohrozuje verejné financie a fungovanie samospráv. Napriek predvolebným sľubom a deklaráciám programového vyhlásenia vlády o rešpekte k právu a záväzku budovať za právny štát, to robí tak, že chaoticky búra aj tie posledné piliere, na ktorých náš právny štát stojí“ uviedol predseda strany SPOLU Miroslav Kollár Strana Aliancia snahu vlády pomáhať rodinám považuje za legitímne úsilie. Pôvodnú takzvanú daňovú revolúciu Matoviča s novou visačkou však nepovažuje ani za prorodinný, ani za protiinflačný balík opatrení.V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa strany Klára Magdeme . „Považujeme za pozitívne, že prezidentka svojím rozhodnutím zákon vrátiť Národnej rade SR na prerokovanie zároveň nebrzdí vyplateniu jednorazovej pomoci. Vetuje len tie časti, ktoré nadobudnú platnosť až v januári 2023, čím poslancom ponúka priestor na odborné korekcie. Poslanci budú mať možnosť prijať také opatrenia, ktoré budú odborné, nie politické,“ uviedla Aliancia.