Hlas-SD žiada pre gastro dočasné zníženie DPH na 5 percent, o prácu prišlo za dva mesiace 10-tisíc Slovákov

27.4.2021 (Webnoviny.sk) - Strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) žiada vládu, aby čo najskôr znížila DPH pre gastrosektor na 5 percent. Vyhlásil to v utorok na tlačovej konferencii poslanec NR SR a podpredseda strany Hlas-SD Richard Raši . Dodal, že strana navrhuje, aby táto sadzba platila do konca roka 2022, a potom zostala na desiatich percentách, rovnako ako v prípade ubytovacích služieb.„Hoci vláda umožnila v pondelok otvoriť terasy reštaurácií, podľa údajov od gastropodnikateľov otvorila necelá polovica reštaurácií. Viac ako 40 percent podnikov terasu vôbec nemá a mnohým sa iba otváranie terás ekonomicky neoplatí. Reštaurácie a gastropodniky sú zatvorené už takmer pol roka a pomoc vlády prichádza nedostatočná a veľmi neskoro. Zachytil som aj odhady, že každá druhá gastroprevádzka je na pokraji krachu a možno už nikdy neotvorí,“ ozrejmil situáciu Raši.Podľa údajov Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska prišlo v marci a v apríli o prácu viac ako 10-tisíc zamestnancov - kuchárov a kuchárok, čašníkov, chyžných či recepčných. Toto číslo ani zďaleka nie je konečné a rastie každý deň. Podľa Rašiho je zníženie DPH hlavným predpokladom preto, aby sektor dokázal byť konkurencieschopný, aby opäť prilákal zákazníkov.Zníženie DPH pre gastro sektor je aj požiadavkou samotných gastropodnikov a nižšia DPH v tomto segmente je aj v okolitých krajinách. „Len u našich susedov v Rakúsku a Maďarsku je sadzba DPH na úrovni päť percent, v Česku je to 10 percent a v Poľsku osem percent,“ uviedol Raši, ktorý dodal, že vláda môže zmenu urobiť hneď, a to prostredníctvom skráteného legislatívneho konania.