Pandémia naučila ľudí lepšie triediť

Rovnaké obce 2019/2020 Vyzbierané (t) 2019 Vyzbierané (t) 2020



% zmena



2020/2019 Sklo 29 248 32 337 10,6 % Plasty 24 082 27 815 15,5 % Papier 23 285 26 174 12,4 % VKM 1 082 1 237 14,3 % Kovy 1 818 2 407 32,4 % Drevo 480 353 -26,4 % Spolu 79 995 90 324 12,9 %

Viac ako 8-tisíc kontajnerov denne

Jedli sme viac pochutín, ovocia a zeleniny a konzervovaných potravín

Zmeny v množstve obalov potravín uvedených na trh (2020 / 2019)

Potraviny



zmena v t



2020 / 2019



% zmena



2020 / 2019 Konzervované / mrazené výrobky a mäso 1019 17 % Koreniny, pochutiny 856 68 % Alkoholické nápoje 587 4 % Cukrovinky 500 5 % Káva, čaj 225 6 % Pekárenské výrobky 132 4 %



Poľnohospod. produkty balené (napr. múka, sušené strukoviny),



Ovocie a zelenina 129 18 % Mliečne výrobky 105 1 % Nealkoholické nápoje -2738 -12 %

Úspora CO2

27.4.2021 (Webnoviny.sk) -Objem vyzbieraného vytriedeného odpadu v obciach, kde triedený zber koordinuje a financuje OZV ENVI - PAK, vzrástol medziročne o 13 percent. Spoločnosť zabezpečovala v minulom roku financovanie triedeného zberu v 1 238 mestách a obciach na Slovensku.V roku 2020 sa v týchto obciach vyzbieralo takmer 132 tisíc ton triedeného odpadu. Z tohto množstva vyzbierali 74 % obyvatelia v rámci kontajnerového alebo vrecového zberu, zvyšnú štvrtinu tvorili školské zbery a výkupne. Jeden obyvateľ vyzbieral v obciach, v ktorých organizuje triedený zber OZV ENVI - PAK, v priemere 55,3 kg triedeného odpadu, pričom slovenský priemer je o 14 % nižší, teda 48,5 kg/obyvateľa.V absolútnych číslach narástol objem vyzbieraného triedeného odpadu medziročne o viac ako 10 tisíc ton. Najvyšší medziročný nárast v objeme vytriedeného odpadu nastal v prípade kovov, ktorých sa v minulom roku vytriedilo o 32 % viac. Z troch najsilnejšie zastúpených druhov odpadu (sklo, plast, papier) bol najväčší nárast v plastoch, a to o 16 %.Dôvodov, prečo Slováci v minulom roku triedili viac a poctivejšie, môže byť niekoľko. Okrem toho, že trávili viac času vo svojich domácnostiach, im k tomu dopomohlo aj vyššie pohodlie, keďže mali k dispozícii viac zberných nádob a vriec."ENVI - PAK medziročne zvýšil v obciach hustotu zbernej siete o 17 %. Kým v roku 2019 mal každý obyvateľ k dispozícii na triedenie odpadu 24 kusov 50 litrových vriec, v roku 2020 to bolo už 28 kusov týchto vriec," vysvetľuje Hana Nováková, generálna riaditeľka, OZV ENVI - PAK.Celkovo v roku 2020 poskytol ENVI - PAK obyvateľom v obciach 3,3 miliardy litrov nádob na pohodlné triedenie odpadu, čo v prepočte predstavuje objem v približne 1 320 olympijských plaveckých bazénoch.V prepočte na 1100 l kontajnerové nádoby, čo je najbežnejší typ kontajnera, to bolo takmer 3 mil. nádob. Denne ENVI - PAK financoval obsluhu viac ako 8 000 nádob v objeme 1 100 litrov.Keby sme objem 3,3 miliardy litrov nádob prepočítali na 120 litrové vrecia, tak by to bolo viac ako 27 mil. vriec, 74 tisíc vriec denne.Výrobcovia, ktorých OZV ENVI - PAK zastupuje, uviedli v uplynulom roku na trh viac ako 250 tisíc ton obalov. Je to 43 % všetkých obalov a neobalových výrobkov uvedených na slovenský trh.Najväčší podiel obalov uvedených na trh bol v segmente potravín a drogérie.V kategórii potraviny sme na základe medziročných percentuálnych zmien pritom zistili, že v pandemickom roku 2020 z potravín zásadne (o 68 %) stúpla spotreba pochutín/korenín. Výraznejší nárast zaznamenali aj balené poľnohospodárske výrobky vrátane ovocia a zeleniny (18 %) a konzervované/mrazené výrobky vrátane výrobkov z mäsa (17 %)."Teší nás, že sa nám v minulom roku poznačenom pandémiou podarilo vyzbierať takmer 227 tisíc ton obalov a neobalových výrobkov a tak dosiahnuť ciele, ktoré si Európska únia stanovila v oblasti recyklácie odpadov do roku 2025. Dokonca sme už dosiahli viacero z tých, ktoré sú určené pre rok 2030," uzatvára Hana Nováková.Za rok 2020 zabezpečila spoločnosť ENVI - PAK úsporu CO2 vo výške 70 545 ton (o 2,19 % viac ako v roku 2019). Táto hodnota zodpovedá 261 406 189 km prejdenými autom (Zem by sme obišli 6,5 tisíckrát, cestu na mesiac a späť by sme absolvovali 340 krát).Informačný servis