 Z domova

07. októbra 2025

Hlas volá po obnovení vzťahov, spolupráca Česka a Slovenska bude mať zmysel pri presadzovaní záujmov Únie – VIDEO


Spolupráca Česka a Slovenska bude mať podľa strany Hlas-SD zmysel v presadzovaní záujmov v rámci EÚ. Uviedol to predseda ...



Zdieľať
snimka obrazovky 2025 10 07 144658 676x474 7.10.2025 (SITA.sk) - Spolupráca Česka a Slovenska bude mať podľa strany Hlas-SD zmysel v presadzovaní záujmov v rámci . Uviedol to predseda strany Hlas-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Česi sa podľa neho rozhodli uprednostniť záujmy vlastnej krajiny a občanov pred geopolitikou a prázdnymi gestami.


Výsledok parlamentných volieb v Česku podľa slov ministra hovoria o tom, že si Česi žiadajú politiku, ktorá stojí na ich strane, bráni ich záujmy a prináša im istotu v neľahkých časoch. V tomto zmysle zagratuloval Andrejovi Babišovi k víťazstvu vo voľbách.

Konkurencieschopnosť Únie


„Tento odkaz neznie len z Prahy, ale znie naprieč celou Európou. Ak sledujete politické dianie vo Francúzsku, Nemecku či Rakúsku, tak sa do popredia tlačia politické sily, ktoré žiadajú zásadnú zmenu doterajšej politiky celej EÚ, a mám pocit, že celá Európa sa musí konečne prebrať a vrátiť sa k zdravému rozumu a k politike, ktorá prináša konkrétne riešenia pre ľudí, nie k tvrdohlavému presadzovaniu rôznych ideologických politík, ktoré už zlyhali. Ako keby EÚ zabudla na ľudí,“ vyhlásil Šutaj Eštok s tým, že z EÚ sa ako z mierového spoločenstva stáva vojenský projekt, čo považuje za nebezpečné pre celý svet, Európu a Slovensko.

EÚ by sa podľa neho mala sústrediť v prvom rade na vlastnú konkurencieschopnosť, ktorú dnes podľa ministra stráca, čím sa znižuje životná úroveň občanov. Strana Hlas-SD chce preto obnovu spolupráce medzi Českom a Slovenskom, ktorá je dôležitá pri presadzovaní spoločných záujmov v rámci EÚ.


100 miliónov na spoločné projekty


„Len spoločne dokážeme otvárať viaceré celoeurópske témy, ktoré priamo ovplyvňujú životnú úroveň ľudí, od energetiky, priemysel, zamestnanosť, až po ochranu národných záujmov či presadzovanie mieru a stability v našom regióne,“ dodal predseda Hlasu. Hlas tak prichádza s iniciatívou na obnovenie vzťahov Slovenska a Česka.

Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) vysvetlil, v čom spočíva takáto spolupráca. Pripomenul, že za posledné programové obdobie ide o viac ako 100 miliónov eur na 170 spoločných projektov, pričom v tomto programovom období to bude ďalších 100 miliónov, ktoré pôjdu na spoločné projekty, ako napríklad mosty medzi krajinami, cyklotrasy, rekonštrukcie hradov či spolupráca vysokých škôl.

Spomenul tiež spoluprácu hasičských a záchranných síl, a tiež medzivládne komisie, ktorých fungovanie je pre obe vlády dôležité.

Raši tak verí, že sa začína nová éra v spolupráci oboch krajín, ktoré podľa jeho slov odchádzajúci český premiér Petr Fiala narušil najmä pre rozdielne postoje k Ukrajine. Zárukou obnovenia štandardných vzťahov medzi Slovenskom a Českom má uznesenie Národnej rady SR. Súčasne Raši navrhol aj spoločné rokovania vlád a stretnutie na Veľkej Javorine.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Hlas volá po obnovení vzťahov, spolupráca Česka a Slovenska bude mať zmysel pri presadzovaní záujmov Únie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Český premiér Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister vnútra SR uznesenie NR SR
