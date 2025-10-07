|
Utorok 7.10.2025
|Denník - Správy
07. októbra 2025
Hlas volá po obnovení vzťahov, spolupráca Česka a Slovenska bude mať zmysel pri presadzovaní záujmov Únie – VIDEO
Spolupráca Česka a Slovenska bude mať podľa strany Hlas-SD zmysel v presadzovaní záujmov v rámci EÚ. Uviedol to predseda ...
7.10.2025 (SITA.sk) - Spolupráca Česka a Slovenska bude mať podľa strany Hlas-SD zmysel v presadzovaní záujmov v rámci EÚ. Uviedol to predseda strany Hlas-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Česi sa podľa neho rozhodli uprednostniť záujmy vlastnej krajiny a občanov pred geopolitikou a prázdnymi gestami.
Výsledok parlamentných volieb v Česku podľa slov ministra hovoria o tom, že si Česi žiadajú politiku, ktorá stojí na ich strane, bráni ich záujmy a prináša im istotu v neľahkých časoch. V tomto zmysle zagratuloval Andrejovi Babišovi k víťazstvu vo voľbách.
„Tento odkaz neznie len z Prahy, ale znie naprieč celou Európou. Ak sledujete politické dianie vo Francúzsku, Nemecku či Rakúsku, tak sa do popredia tlačia politické sily, ktoré žiadajú zásadnú zmenu doterajšej politiky celej EÚ, a mám pocit, že celá Európa sa musí konečne prebrať a vrátiť sa k zdravému rozumu a k politike, ktorá prináša konkrétne riešenia pre ľudí, nie k tvrdohlavému presadzovaniu rôznych ideologických politík, ktoré už zlyhali. Ako keby EÚ zabudla na ľudí,“ vyhlásil Šutaj Eštok s tým, že z EÚ sa ako z mierového spoločenstva stáva vojenský projekt, čo považuje za nebezpečné pre celý svet, Európu a Slovensko.
EÚ by sa podľa neho mala sústrediť v prvom rade na vlastnú konkurencieschopnosť, ktorú dnes podľa ministra stráca, čím sa znižuje životná úroveň občanov. Strana Hlas-SD chce preto obnovu spolupráce medzi Českom a Slovenskom, ktorá je dôležitá pri presadzovaní spoločných záujmov v rámci EÚ.
„Len spoločne dokážeme otvárať viaceré celoeurópske témy, ktoré priamo ovplyvňujú životnú úroveň ľudí, od energetiky, priemysel, zamestnanosť, až po ochranu národných záujmov či presadzovanie mieru a stability v našom regióne,“ dodal predseda Hlasu. Hlas tak prichádza s iniciatívou na obnovenie vzťahov Slovenska a Česka.
Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) vysvetlil, v čom spočíva takáto spolupráca. Pripomenul, že za posledné programové obdobie ide o viac ako 100 miliónov eur na 170 spoločných projektov, pričom v tomto programovom období to bude ďalších 100 miliónov, ktoré pôjdu na spoločné projekty, ako napríklad mosty medzi krajinami, cyklotrasy, rekonštrukcie hradov či spolupráca vysokých škôl.
Spomenul tiež spoluprácu hasičských a záchranných síl, a tiež medzivládne komisie, ktorých fungovanie je pre obe vlády dôležité.
Raši tak verí, že sa začína nová éra v spolupráci oboch krajín, ktoré podľa jeho slov odchádzajúci český premiér Petr Fiala narušil najmä pre rozdielne postoje k Ukrajine. Zárukou obnovenia štandardných vzťahov medzi Slovenskom a Českom má uznesenie Národnej rady SR. Súčasne Raši navrhol aj spoločné rokovania vlád a stretnutie na Veľkej Javorine.
Zdroj: SITA.sk - Hlas volá po obnovení vzťahov, spolupráca Česka a Slovenska bude mať zmysel pri presadzovaní záujmov Únie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
