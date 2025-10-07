Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Tlačové správy

Hravé svetadiely v Avione prinesú dobrodružstvo pre deti aj rodičov


Tri októbrové soboty - 11., 18. a 25. októbra - sa Komunitné centrum v Avione premení na Hravé svetadiely - miesto objavovania, hier a tvorivých aktivít. Deti vo veku od 5 do 10 rokov a ich rodičia sa ...



Zdieľať
new project 1 676x444 7.10.2025 (SITA.sk) - Tri októbrové soboty – 11., 18. a 25. októbra – sa Komunitné centrum v Avione premení na Hravé svetadiely - miesto objavovania, hier a tvorivých aktivít. Deti vo veku od 5 do 10 rokov a ich rodičia sa môžu tešiť na dobrodružstvo so zvieratami, prírodou a interaktívnymi hrami z celého sveta.


"Naším cieľom je prinášať rodinám nielen pohodlné nákupy, ale aj spoločné chvíle radosti, objavovania a učenia so svojimi blízkymi. Októbrové soboty v Avione budú patriť deťom, ktoré sa môžu zábavnou formou zoznámiť so zvieratami a prírodou rôznych kontinentov. Veríme, že podujatie Hravé svetadiely im prinesie radosť, nové poznatky aj krásne spomienky," hovorí Petra Vojtasová, marketingová manažérka Avionu v Bratislave.

Čo vás čaká?


Deti a ich rodičov každú októbrovú sobotu – 11., 18. a 25. októbra 2025 čakajú v Komunitnom centre v Avione na 1. poschodí nad predajňou Office Shoes od 11.00 hod. do 16.00 hod. rôzne hry, zábava aj odmeny:

  • Interaktívne stanovištia zo všetkých svetadielov – deti sa naučia rozoznávať stopy zvierat, počúvať ich jedinečné zvuky a spoznávať ich prirodzené prostredie. Hravo a zábavne tak prejdú od Afriky až po Antarktídu.

  • Detské divadlo Etudy o 13:00 hod. s predstavením O rybárovi a zlatej rybke – klasická rozprávka o túžbach a pokore prinesie deťom nielen zábavu, ale aj ponaučenie. Profesionálni herci vtiahnu malých divákov do príbehu plného emócií.

  • VR podmorský svet – virtuálna realita odhalí fascinujúce hlbiny oceánov, kde sa ukrývajú koraly, farebné ryby aj tajomné tvory. Deti zažijú pocit, akoby sa samé potápali do modrých vôd.

  • Kreatívne dielne – malí tvorcovia si vyrobia tematické darčeky a suveníry, ktoré si budú môcť odniesť domov. V dielničkách dostanú priestor na fantáziu a vlastnú tvorivosť.

  • Safari fotokútik – návštevníci si budú môcť urobiť jedinečné fotografie s rekvizitami a kulisami zo safari prostredia. Fotka sa stane krásnou spomienkou na nezabudnuteľný deň.

  • Maľovanie na tvár – deti sa v priebehu pár minút premenia na svoje obľúbené zvieratká alebo rozprávkové bytosti. Profesionálni maskéri a maskérky sa postarajú o veselú a farebnú atmosféru.

  • IKEA safari zóna – IKEA predstaví novú kolekciu SANDLÖPARE, ktorá je inšpirovaná prírodou a dobrodružstvom. Návštevníci sa budú môcť zoznámiť s dizajnom, ktorý podporuje hravosť a fantáziu detí.

  • IKEA losíková akadémia – náučné kvízy preveria vedomosti detí o zvieratách a ich životnom prostredí. Formou hry získajú nové poznatky o zvieratkách a zabavia sa pri riešení úloh.

  • Malé prekvapenie – každé dieťa, ktoré absolvuje všetky stanovištia a aktivity, dostane odmenu. Odnesie si tak nielen spomienky, ale aj malý darček navyše.


Viac informácií nájdete na stránke avion.sk, instagramovej a facebookovej stránke Avionu.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Hravé svetadiely v Avione prinesú dobrodružstvo pre deti aj rodičov © SITA Všetky práva vyhradené.

Avion PR
Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 