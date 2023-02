Hlas vyzýva Hegera, aby zastavil dobrodružnú politiku hazardu s bezpečnosťou vlastných občanov

Dve podmienky

Oficiálne stanovisko

11.2.2023 (SITA.sk) - Strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) vyzýva povereného premiéra Eduarda Hegera OľaNO ), aby okamžite zastavil dobrodružnú politiku hazardu s bezpečnosťou vlastných občanov. Heger podľa strany svojimi verejnými vyjadreniami v súvislosti s dodaním stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu pripomína zúfalého politika, ktorý sa snaží prekryť vlastné zlyhania doma pseudopísaním veľkých dejín v zahraničí.„Je to zmes zúfalstva a falošného mesiášstva, ak Eduard Heger v prípade dodania stíhačiek odmieta rešpektovať dialóg s NATO a odmieta sa riadiť zákonmi vlastnej krajiny. Takáto spasiteľská politika posúva Slovensko bližšie ku vojnovému konfliktu a ohrozuje občanov Slovenskej republiky,“ uviedol predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini . Dodal, že zúfalí ľudia robia zúfalé činy a je nutné, aby sa Heger vrátil z tejto cesty rýchlo späť.„Ak chce Ukrajine pomáhať, musí splniť dve podmienky – nesmie ohrozovať obranyschopnosť samotnej Slovenskej republiky a rozhodnutie musí byť súčasťou rozhodnutia na úrovni Európskej únie a NATO,“ zdôraznil Pellegrini. Podľa neho by stačilo, aby sa Heger inšpiroval postupom Poliakov, ktorí sa obrátili na NATO, pretože si uvedomujú všetky bezpečnostné riziká pre svoj štát.Eduard Heger dnes v relácii Sobotné dialógy Rádia Slovensko povedal, že počká na oficiálne stanovisko ústavných právnikov k dodaniu stíhačiek MiG-29 Ukrajine, na základe ktorého bude ďalej postupovať. Ústavní právnici musia posúdiť, či má vláda v poverení na takýto krok kompetencie, alebo nie. Podľa neho rozhodnutie o poskytnutie vojenskej pomoci Ukrajine je autonómnym rozhodnutím každej krajiny a nie kolektívnym súhlasom spojencov v rámci NATO.Zdôraznil, že prípadná dodávka stíhačiek MiG-29 Ukrajine by nijako neohrozila obranyschopnosť Slovenska, pretože tieto bojové lietadlá sú už mesiace vyradené, uzemnené a Slovensko na ne nemá náhradné diely. Opravovali ich ruskí technici, s ktorými už naša krajina nechce spolupracovať. Zároveň by sme za tento dar Ukrajine dostali peniaze z európskeho mierového nástroja. Tak tomu bolo aj v prípade darovania systému protivzdušnej obrany S-300.„Za techniku, ktorú sme poslali Ukrajine, sme už dostali vyše 80 miliónov eur,“ povedal Heger.