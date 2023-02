Valné zhromaždenie OSN sa stalo najdôležitejším orgánom zaoberajúcim sa Ukrajinou, na rozdiel od Bezpečnostnej rady tu nie je žiadne veto

Mierový plán

Svetová mienka

11.2.2023 (SITA.sk) - Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (OSN) by malo v predvečer prvého výročia ruskej invázie na Ukrajinu prijať návrh rezolúcie, ktorý zdôrazňuje potrebu mieru a zabezpečenia „suverenity, nezávislosti, jednoty a územnej celistvosti“ Ukrajiny.Návrh, ktorého znenie v piatok získala agentúra AP, má názov „Princípy, na ktorých je založený komplexný, spravodlivý a trvalý mier na Ukrajine“. Navrhovaná rezolúcia je širšia a menej podrobná ako 10-bodový mierový plán, ktorý ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj predstavil na novembrovom samite G20.Dokument vo štvrtok rozoslali do všetkých členských krajín OSN okrem Ruska a Bieloruska. „Bolo to zámerné rozhodnutie Ukrajiny a jej podporovateľov pokúsiť sa získať maximálnu podporu pri hlasovaní,“ uviedla agentúra AP s odvolaním sa na anonymných diplomatov OSN.Mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia OSN o Ukrajine sa začne 22. februára popoludní. Hlasovanie sa očakáva na záver nasledujúceho dňa.Valné zhromaždenie sa stalo najdôležitejším orgánom OSN zaoberajúcim sa Ukrajinou, pretože Bezpečnostná rada, ktorá je poverená udržiavaním medzinárodného mieru a bezpečnosti, je paralyzovaná z dôvodu práva veta v podaní Ruska. Na rozdiel od rady nie je v zhromaždení žiadne veto, no hoci bolo jeho päť predchádzajúcich rezolúcií o Ukrajine dôležitých ako odraz svetovej mienky, nie sú právne záväzné.