Hlas vyzýva Šimka na zváženie odvolania Hamrana, nerieši vraj ani nelegálnu migráciu

Oroduje za stíhaných vyšetrovateľov

Hamran sa správa ako politik

22.6.2023 (SITA.sk) - Strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) vyzýva ministra vnútra Ivana Šimka, aby zvážil odvolanie policajného prezidenta Štefana Hamrana . Generálny manažér Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok uviedol, že Hamran doviedol Policajný zbor do stavu, že z neho utekajú všetci slušní policajti.Ďalej uvádza, že policajný prezident odmieta riešiť zhoršujúcu sa situáciu s nelegálnou migráciou. Informovala o tom hovorkyňa strany Hlas-SD Patrícia Medveď Macíková. „Verejne oroduje za stíhaných vyšetrovateľov, namiesto toho, aby ich postavil mimo službu. A namiesto plnenia si služobných povinností si pán Hamran organizuje tlačové konferencie, v ktorých sa úplne zbytočne púšťa do súbojov s politikmi, ktorí upozorňujú na jeho zlyhania,“ spresnil Šutaj Eštok.Hlas ďalej upozorňuje, že Štefan Hamran sa správa ako politik a nie ako nezávislý policajný prezident. „Šéf polície nemá čo verejne špekulovať, že by mal byť riaditeľ Slovenskej informačnej služby odvolaný. Chápem, že sa mu nepáčia upozornenia tajnej služby na nekalú činnosť príslušníkov Národnej kriminálnej agentúry, ale SIS si len plní svoje zákonom stanovené úlohy. Využívanie zločincov na krivé svedectvá, vydieranie kajúcnikov a zneužívanie trestného práva boli len zlomkom zistení SIS. Práve na základe správy SIS začal Úrad inšpekčnej služby vyšetrovať krivákov z NAKA a poukázal na prepojenie vyšetrovateľov, prokurátorov a kajúcnikov na politické špičky OĽaNO,“ dodal Šutaj Eštok.