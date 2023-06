Ruský súd zamietol Navaľného žalobu, vo väznici už nebude mať ani pero a papier

Nemá čas na písanie

Navaľného, ktorý odhalil korupciu na najvyšších miestach a organizoval protikremeľské protesty, zatkli v januári 2021 po návrate z Nemecka do Moskvy, kde sa zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou, za ktorou podľa neho stál Kremeľ. Najprv ho odsúdili na 2,5 roka väzenia pre porušenie podmienečného prepustenia a o rok neskôr na deväť rokov pre spreneveru a pohŕdanie súdom.



Počas väznenia strávil Navaľnyj niekoľko mesiacov v malej cele pre jednu osobu, nazývanej aj „trestná cela“. Jeho spolupracovníci a podporovatelia tiež vinia väzenské orgány, že mu neposkytujú náležitú lekársku pomoc, a vyjadrili obavy o jeho zhoršujúci sa zdravotný stav.





22.6.2023 (SITA.sk) - Ruský najvyšší súd vo štvrtok zamietol žalobu uväzneného opozičného lídra Alexeja Navaľného proti väzenským predpisom, ktoré umožňujú väzeniu odobrať mu písacie potreby.Navaľnyj si odpykáva deväťročný trest za podvod a pohŕdanie súdom vo väzení s najvyšším stupňom stráženia v Melechove, asi 250 kilometrov východne od Moskvy. Tento týždeň sa priamo v trestaneckej kolónii začal aj ďalší súdny proces s kritikom Kremľa v súvislosti s obvineniami z extrémizmu. V prípade, že ho odsúdia, mohol by zostať za mrežami ešte najmenej ďalšie dve desaťročia.V žalobe, ktorou sa vo štvrtok zaoberal najvyšší súd, sa Navaľnyj sťažoval, že mu na uzavretom oddelení, kde ho držia v izolácii, už nedávajú pero a papier.„Niektorým dávajú pero a papier na hodinu. Na niektorých miestach na 15 minút a odsúdený potrebuje týždeň na dokončenie listu. V mojom prípade čas na písanie materiálov z môjho rozvrhu úplne odstránili. Ako to? Rozhodol o tom šéf väznice, tak,“ napísal Navaľnyj v predvečer pojednávania na sociálnych sieťach.Táto sťažnosť je jednou z mnohých, ktoré 47-ročný politik podal proti predstaviteľom väznice, pričom uvádza viaceré porušenia jeho práv ako odsúdeného. Všetky jeho žaloby a žiadosti však ruské súdy zamietli.Navaľnyj sa na pojednávaní zúčastnil prostredníctvom videospojenia z Melechova. Ruské úrady počas pojednávania tvrdili, že väzenské predpisy sú v poriadku a Navaľnému by mali dať pero a papier vždy, keď o ne požiada, ak v tom čase nemusí robiť niečo iné. Jeho argumenty, že vo väzení to takto nefunguje, zmietli zo stola a súd žalobu zamietol.