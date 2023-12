Hlas zvažuje Pellegriniho kandidatúru na post prezidentka, definitívne rozhodnutie oznámi však až po Novom roku (video)

Definitívne rozhodnutie po Novom roku

3.12.2023 (SITA.sk) - V strane Hlas-SD vážne zvažujú kandidatúru svojho predsedu Petra Pellegriniho na prezidentský post. V diskusnej relácii televízie TA3 V politike to uviedol samotný Pellegrini.Doplnil, že momentálne absolvuje výjazdy po Slovensku a stretáva sa s regionálnymi zástupcami strany. Blížiace sa sviatočné obdobie chce využiť na premýšľanie.Definitívne rozhodnutie by chcel prezradiť po Novom roku. Zdôraznil, že o podpore svojej potenciálnej kandidatúry zatiaľ s nikým nerokuje vzhľadom na to, že sa zatiaľ jednoznačne nerozhodol kandidovať.K vypísaniu termínu prezidentských volieb chce Pellegrini pristúpiť veľmi zodpovedne. Absolútne odmieta, že by s termínmi prvého i druhého kola volieb akýmkoľvek spôsobom manipuloval (Pellegrini má ako predseda Národnej rady SR v kompetencii vypísanie volieb - pozn. SITA).Predseda parlamentu dodal, že si dal vypracovať na Ministerstve vnútra SR analýzu. Na margo budúcnosti svojej strany, v prípade ak by úspešne kandidoval na post hlavy štátu, uviedol, že Hlas podľa neho bude pokračovať i ďalej v úspešnom ťažení a je presvedčený, že ostane relevantným politickým hráčom.Strana sa podľa neho nemieni s nikým spájať. Odmietol a nemieni pripustiť, že by sa Hlas v budúcnosti spojil so stranou Smer-SD , z ktorej pôvodne vzišiel. Pellegrini bol v relácii sám, vzhľadom na to, že sa médiu nepodarilo nájsť mu v diskusii oponenta.