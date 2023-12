Exprezidentovi Porošenkovi zakázali vycestovať z Ukrajiny pre údajné stretnutie s premiérom Orbánom (video)

Zakázali mu prejsť hranicu

Знову театр абсурду на кордоні.



Маю підписане відрядження головою Верховної Ради, але прикордонники мене не пропустили.



Я далекий від думки, що прикордонники діяли за власної ініціативи. Кожен може сам здогадатися, хто ж скасував документ, підписаний спікером парламенту.



3.12.2023 (SITA.sk) - Bývalému ukrajinskému prezidentovi Petrovi Porošenkovi zakázali opustiť Ukrajinu, aby mohol ísť na plánované stretnutie s maďarským premiérom Viktorom Orbánom , uviedla v sobotu ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) Porošenko už v piatok oznámil, že mu zakázali prejsť hranicu napriek tomu, že mal povolenie od parlamentu, pričom to nazval „útokom na jednotu“. Keďže v krajine platí stanné právo, muži vo veku 18 až 60 rokov ju nemôžu opustiť bez špeciálneho povolenia.Päťdesiatosemročný politik, ktorého v roku 2019 vo voľbách porazil terajší prezident Volodymyr Zelenskyj , tvrdil, že sa mal stretnúť s predsedom americkej Snemovne reprezentantom Mikeom Johnsonom a poľským parlamentom.Bezpečnostná služba však zistila, že Porošenko súhlasil aj so stretnutím s Orbánom, ktorý je prorusky orientovaný a odmieta podporiť vstup Ukrajiny do Európskej únie . Vo vyhlásení na sociálnych sieťach uviedla, že takéto stretnutie by z Porošenka „urobilo nástroj v rukách ruských špeciálnych služieb“.Hovorca Orbána v sobotu večer na platforme X napísal, že Maďarsko „nechce hrať žiadnu úlohu vo vnútropolitických bojoch prezidenta Zelenského“. Avšak nepotvrdil ani nepoprel, že Orbán s Porošenkom mali naplánované stretnutie. Predseda ukrajinského parlamentu v nedeľu obvinil Porošenkovu stranu Európska solidarita z toho, že falošne tvrdí, že jej poslancom systematicky bránia cestovať do zahraničia.