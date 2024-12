Hlasné výbuchy zvieratá vnímajú intenzívne, ZOO Bratislava a Sloboda zvierat vyzývajú ľudí, aby sa pridali k tichým hrdinom – VIDEO

Tichí hrdinovia

Náročné situácie

Vážne zranenia

Alternatívne riešenia

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

31.12.2024 (SITA.sk) - ZOO Bratislava spolu s útulkom Sloboda zvierat apelujú na obyvateľov hlavného mesta, aby sa pridali k tichým hrdinom a oslávili príchod nového roka ohľaduplne voči svojmu okoliu, bez použitia pyrotechniky.„Nový rok je chvíľou, keď všetci túžime po pokoji a radosti, nie po strachu. Buďme tichými hrdinami – darujme si navzájom pohodu, úctu a rešpekt pri jeho vítaní, s láskou k ľuďom aj zvieratám,“ vyzýva hovorkyňa ZOO Alexandra Ritterová Od 2. januára 2024 vstúpila do platnosti novela zákona o výbušninách a s ňou opäť prísnejšie obmedzenie predaja pyrotechniky, a tiež zákaz jej používania v konkrétnych lokalitách, medzi ktoré patria aj útulky či záchranné stanice.„Hlasné výbuchy a záblesky zvieratá vnímajú veľmi intenzívne,“ upozorňuje Ritterová. Ako dodáva, zvieratá sa dostávajú do náročných situácií, v dôsledku ktorých zažívajú veľký stres, snažia sa ujsť a mnohokrát sa vážne zrania.Týka sa to rovnako spoločenských aj hospodárskych zvierat, zvierat žijúcich v útulkoch, v zoologických záhradách a v záchranných staniciach, či jedincov vo voľnej prírode.„Každý rok musíme robiť špeciálne opatrenia, aby nám psíky z kotercov neunikli a neskončili na ulici. Prvý deň v roku hľadáme majiteľov minimálne desiatim zabehnutým zvieratám,“ dodáva Kristína Devínska zo Slobody zvierat.Niektoré zvieratá prijímajú v útulku vážne zranené, stretávajú sa s popáleniami kože, stratou zraku, zlomenými končatinami či totálnou dezorientáciou.„Podaktorým už, žiaľ, nevieme pomôcť, pretože ich život vyhasne pod kolesami áut. Zmenu k lepšiemu pritom môže urobiť každý z nás,“ vyzýva Devínska a zároveň apeluje na majiteľov, aby čím skôr dali skontrolovať údaje zapísané na čipoch svojich psov.„V prípade, že sa zabehnú, ich vieme bezodkladne vrátiť domov,“ dodáva. Odchytová služba, ktorú zabezpečuje Sloboda zvierat v rámci Bratislavy, bude fungovať nepretržite. Pri náleze odporúča volať mestskú políciu na telefónnom čísle 159, ktorá následne kontaktuje Slobodu zvierat.Aj v ZOO Bratislava býva po Novom roku viac práce ako obvykle. „Vyskytujú sa úrazy zvierat, aj problémy s príjmom potravy. V minulosti práve počas osláv Silvestra uhynula mladá samica lamy krotkej, ktorá narazila do plota,“ poznamenala Ritterová.Alternatívnym riešením k ohňostrojom podľa nej nie sú ani lampióny šťastia, keďže ich nekontrolovateľný pohyb dokáže spôsobiť požiar, na ktorý doplatili aj zvieratá z nemeckej ZOO v Krefelde.