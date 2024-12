Finančná správa pripravila konzultačné dni na úradoch, chce tak pomôcť daňovníkom zvládnuť novinky

31.12.2024 (SITA.sk) - Od januára vstupujú do platnosti prvé konsolidačné opatrenia. Finančná správa chce pomôcť daňovníkom zvládnuť novinky, a preto je pripravená byť im plne k dispozícii či online alebo prostredníctvom osobných stretnutí.Preto pre nich pripravila konzultačné dni priamo na daňových úradoch. Počas konzultačných dní budú verejnosti k dispozícii odborníci finančnej správy.Finančná správa intenzívne informuje svojich klientov o zmenách, ktoré prinesú konsolidačné opatrenia.„Novinky sú zhrnuté na portáli finančnej správy, nahrali sme o nich niekoľko podcastových epizód v rámci podcastu Financie Správne a zintenzívnili sme komunikáciu prostredníctvom call centra. To je daňovníkom k dispozícii v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod.,“ informovala finančná správa.„Okrem spomenutého sme pripravení aj na situáciu, že niekto si informácie radšej vypočuje osobne, a preto k tomuto všetkému teraz finančná správa pridáva konzultačné dni na daňových úradoch po celom Slovensku. V prípade otázok tak bude môcť daňový subjekt prísť priamo k nám, kde mu pracovníci daňových úradov zodpovedajú otázky k téme,“ dodala FS.