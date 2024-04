Hlasovací preukaz si voliči môžu vybaviť už len v piatok 5. apríla, požiadať o prenosnú volebnú schránku je možné v deň volieb

Potvrdenie o občianskom preukaze

4.4.2024 (SITA.sk) - V piatok 5. apríla je posledný deň na vybavenie hlasovacieho preukazu pred druhým kolom prezidentských volieb. Informuje o tom Ministerstvo vnútra (MV) SR . Voliči si hlasovací preukaz, ktorý im umožní voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku, môžu vybaviť v obci, kde majú trvalý pobyt. Učiniť tak môžu počas úradných hodín obce, a to osobne, alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby.„Ministerstvo vnútra SR pred druhým kolom pripomína, že voliči majú povinnosť po príchode do volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť okrskovej volebnej komisii. Volič s trvalým pobytom v SR predkladá občiansky preukaz a volič bez trvalého pobytu v SR predkladá slovenský cestovný pas," upozornil rezort vnútra.Ak si volič práve vybavuje nový občiansky preukaz, môže sa vo volebnej miestnosti preukázať aj potvrdením o občianskom preukaze, ktorý vydal príslušný orgán Policajného zboru , alebo žiadosťou o vydanie občianskeho preukazu.„Ak bol voličovi s trvalým pobytom na Slovensku vydaný hlasovací preukaz, predloží aj ten a komisia mu ho odoberie," doplnilo MV SR.Na základe platného cestovného pasu môže v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku voliť aj občan SR, ktorý v SR nemá trvalý pobyt. Predložiť ale musí čestné vyhlásenie o tom, že má trvalý pobyt v zahraničí.„Vzor vyhlásenia je uverejnený na webe Ministerstva vnútra SR alebo mu ho v deň konania volieb poskytne okrsková volebná komisia. Okrsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše do zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade," uvádza ministerstvo.Zdôraznilo tiež, že občiansky preukaz vydaný iným štátom, s údajmi o trvalom pobyte voliča v cudzine, nie je považovaný za relevantný doklad na preukázanie totožnosti.„Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže hlasovať do prenosnej volebnej schránky. Požiadať o ňu je potrebné obec a v deň konania volieb 6. apríla príslušnú okrskovú volebnú komisiu. Ak sa však takýto volič nebude nachádzať v územnom obvode svojho volebného okrsku podľa miesta trvalého pobytu, bude potrebovať aj hlasovací preukaz," upozornil rezort vnútra.