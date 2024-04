Hlasovacie preukazy k eurovoľbám si môžu voliči vybavovať od 24. apríla, musia požiadať obec v mieste trvalého pobytu

Pri strate máte smolu

Preukaz zašlú doporučene

22.4.2024 (SITA.sk) - Hlasovacie preukazy pre voľby do Európskeho parlamentu (EP) začnú vydávať obce a mestá od 24. apríla. Ministerstvo vnútra (MV) SR informovalo, že preukaz si môžu vybaviť voliči, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku a v deň volieb nebudú môcť voliť vo svojom volebnom okrsku. Voľby do EP sa uskutočnia 8. júna.MV SR spresnilo, že hlasovací preukaz oprávňuje voliča voliť v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku. Požiadať oň je potrebné obec trvalého pobytu.Rezort dodal, že preukaz sa vydáva iba raz a pri strate alebo odcudzení obec voličovi nový preukaz nevydá.Rezort vnútra doplnil, že elektronicky (e-mailom) a listine možno požiadať o hlasovací preukaz najneskôr do 20. mája, pričom žiadosť musí byť do uvedeného termínu obci aj doručená.Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou. Ak volič uvedie, že preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu.Osobne alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom si možno vyzdvihnúť hlasovací preukaz najneskôr 7. júna v úradných hodinách obce. Uviedlo ministerstvo vnútra.Viac informácií nájdete na webe MV SR: https://www.minv.sk/?ep24-info1sk