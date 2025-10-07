Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 7.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Eliška
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Hlasovanie o multifunkčné ihriská Lidl Dvorcheck sa skončí čoskoro, verejnosť už odovzdala viac ako milión hlasov – VIDEO, FOTO


Tagy: Čistinka Hlasovanie Multifunkčné ihriská Projekt Žihadielko

Do konca hlasovania o multifunkčné ihriská v rámci projektu Lidl Dvorcheck zostávajú už len dva týždne. Verejnosť už odovzdala viac ako milión hlasov a o desiatich víťazných školách, ktoré získajú ihriská ...



Zdieľať
dsc09661 676x451 7.10.2025 (SITA.sk) - Do konca hlasovania o multifunkčné ihriská v rámci projektu Lidl Dvorcheck zostávajú už len dva týždne. Verejnosť už odovzdala viac ako milión hlasov a o desiatich víťazných školách, ktoré získajú ihriská v celkovej hodnote 1 100 000 eur, rozhoduje hlasovanie na webe www.dvorcheck.sk.

Odovzdávanie hlasov školám



Hlasovanie prebieha do 19. októbra 2025 a každý registrovaný účastník môže denne odovzdať jeden hlas svojej vybranej škole. Bonusové hlasy je možné získať počas tzv. Happy Hour od 11:00 do 23:00. Do súťaže sa zapojilo takmer 300 škôl z 216 miest a obcí, pričom o ihriská bojuje viac než 85-tisíc žiakov. Školy sú rozdelené do piatich kategórií podľa počtu žiakov, aby mali všetky rovnakú šancu na výhru.

„Zahrať si futbal so spolužiakmi, zahádzať si na kôš, prevetrať volejbalovú alebo tenisovú loptičku či sa len tak stretnúť – to všetko môže byť realitou na nových ihriskách Lidl Dvorcheck,“ dodáva projektový tím.

„Ako otec a futbalista viem, aké dôležité je, aby mali deti priestor na pohyb, hru a šport. Som rád, že Lidl prináša moderné multifunkčné ihriská, ktoré deťom otvoria cestu k zdravému životnému štýlu, novým priateľstvám a radosti zo športu,“ povedal ambasádor projektu, bývalý slovenský futbalový reprezentant Juraj Kucka.
 

Bezpečný povrch ihriska


Projekt Lidl Dvorcheck nadväzuje na predchádzajúce iniciatívy Lidl ihrisko Žihadielko a Lidl Čistinka a prináša základným a stredným školám multifunkčné ihriská s rozmermi 27 x 13 metrov, ktoré sú vybavené futbalovými bránkami, basketbalovými košmi, sieťami na volejbal, nohejbal a tenis. Povrch ihriska z liatej gumy je bezpečný, tlmí nárazy a je nenáročný na údržbu.

„Na Slovensku sme už vybudovali 50 detských ihrísk Žihadielok a 15 mestských parkov Čistiniek. Projekt Dvorcheck je ďalším krokom v tomto smere – veríme, že nové školské ihriská prispejú k zdravému vývoju detí a mladých ľudí, a zároveň posilnia komunitné väzby v našej krajine,“ uviedla vedúca oddelenia CSR v Lidli Zuzana Sobotová.
 



Zdroj: SITA.sk - Hlasovanie o multifunkčné ihriská Lidl Dvorcheck sa skončí čoskoro, verejnosť už odovzdala viac ako milión hlasov – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Čistinka Hlasovanie Multifunkčné ihriská Projekt Žihadielko
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ministerstvo vnútra podľa Žilinku pochybilo, pokuta pre prezidenta Pellegriniho je nezákonná
<< predchádzajúci článok
NKÚ si posvieti na sociálne podniky, po analýze rizík plánuje realizovať „follow-up“ kontrolu

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 