07. októbra 2025
Ministerstvo vnútra podľa Žilinku pochybilo, pokuta pre prezidenta Pellegriniho je nezákonná
Rezort vnútra podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku porušil zákon, keď uložil prezidentovi pokutu. Ako uviedol na sociálnej sieti Žilinka,
7.10.2025 (SITA.sk) - Rezort vnútra podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku porušil zákon, keď uložil prezidentovi pokutu. Ako uviedol na sociálnej sieti Žilinka, Generálna prokuratúra (GP) SR preskúmala zákonnosť postupu rozhodnutia Ministerstva vnútra (MV) SR v dvoch veciach, ktoré sa týkajú financovania volebnej kampane na prezidentské voľby v roku 2024.
GP SR skonštatovala, že vo veci možného prekročenia prípustnej sumy nákladov na kampaň Petrom Pellegrinim, v ktorej rezort vnútra nezačal administratívne konanie, je podozrenie zo spáchania právneho deliktu. Žilinka dodal, že ministerstvo vnútra ani nezabezpečilo všetky podklady spojené s výkonom kontroly dodržiavania zákonností pri financovaní prezidentskej kampane.
V súvislosti s pokutou, ktorú udelili prezidentovi, Žilinka vysvetlil, že prezident má ústavnú imunitu. „Táto procesná imunita prezidenta SR znamená, že počas výkonu funkcie prezidenta ho nie je možné stíhať ani za správny delikt podľa zákona o volebnej kampani, ktorého by sa dopustil pred ujatím sa výkonu funkcie prezidenta. Bude to možné až po zániku výkonu tejto ústavnej funkcie,“ spresnil generálny prokurátor.
Zo strany MV SR tak podľa GP SR došlo k porušeniu zákona, keď uložil pokutu Pellegrinimu vo výške desaťtisíc eur za spáchanie správneho deliktu podľa zákona o volebnej kampani. Rezort vnútra porušil zákon tým, že aj napriek ústavnému zákazu počas výkonu funkcie prezidenta stíhať ho za právny delikt, začalo konanie a následne vydalo rozhodnutie o pokute.
Žilinka tiež upozornil na to, že prezident sa ani vlastným prejavom vôle tejto imunity nemôže vzdať. Proti rozhodnutiu ministerstva vnútra bol tak podaný protest prokurátora aj s návrhom napadnuté rozhodnutie v zrušiť v celom rozsahu ako nezákonné.
Prezident Peter Pellegrini dostal na základe rozhodnutia z 19. marca, ktoré vynieslo ministerstvo vnútra, pokutu za porušenie pravidiel volebnej kampane. Pokuta bola vo výške desaťtisíc eur, čo prezident bezodkladne aj zaplatil. Hovorkyňa Kancelárie prezidenta SR Patrícia Medveď Macíková vtedy informovala, že Pellegrini svoje pochybenie uznal a verdikt nenapadol.
Prezident má imunitu
Pellegrini svoje pochybenie uznal
Prezident Peter Pellegrini dostal na základe rozhodnutia z 19. marca, ktoré vynieslo ministerstvo vnútra, pokutu za porušenie pravidiel volebnej kampane. Pokuta bola vo výške desaťtisíc eur, čo prezident bezodkladne aj zaplatil. Hovorkyňa Kancelárie prezidenta SR Patrícia Medveď Macíková vtedy informovala, že Pellegrini svoje pochybenie uznal a verdikt nenapadol.
