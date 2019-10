Hlasovanie o viacerých návrhoch zákonov ukončilo rokovací deň v NRSR

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 28. októbra (TASR) – Poslanci ukončili deviaty rokovací deň 51. schôdze Národnej rady (NR) SR hlasovaním o viacerých návrhoch zákonov. V utorok (29. 10.) pred mimoriadnou schôdzou, na ktorej bude čeliť odvolávaniu podpredseda parlamentu Martin Glváč (Smer-SD), by mali ešte hlasovať o vládnom návrhu zákona z dielne ministerstva hospodárstva o vykurovacích a klimatizačných systémoch.Plénum v pondelok večer schválilo napríklad predĺženie moratória na prieskumy, odsúhlasili aj úpravu podmienok investičnej pomoci v cestovnom ruchu. Odobrili tiež novelu zákona, ktorou sa upravuje inštitút justičných čakateľov. Poslanci schválili aj zmeny v pohrebníctve na Slovensku. Naopak, neschválili zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku z dielne ministerstva spravodlivosti.Mimoriadna schôdza parlamentu na odvolanie podpredsedu parlamentu Martina Glváča bude v utorok o 15.00 h. Pred schôdzou by malo byť ešte rokovanie Koaličnej rady. Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) to povedal v pondelok novinárom.Opozícia v piatok (25. 10.) odovzdala podpisy potrebné na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, na ktorej chcú odvolať Glváča z funkcie podpredsedu NR SR. Dôvodom je jeho údajná komunikácia s Marianom K., ktorý je obžalovaný z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka.