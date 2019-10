Nemecká strana Ľavica chce rokovať so všetkými demokratickými stranami

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 28. októbra (TASR) - Nemecká strana Ľavica (Die Linke) v pondelok oznámila, že chce rokovať "so všetkými demokratickými stranami" v snahe vytvoriť koaličnú vládu v spolkovej krajine Durínsko, informovala tlačová agentúra DPA.Vyjadrenia Ľavice, ktorá získala najviac hlasov v nedeľňajších voľbách v Durínsku, podľa DPA otvárajú možnosť rokovaní s konzervatívnou Kresťanskodemokratickou úniou Nemecka (CDU).Ľavica vedená durínskym premiérom Bodom Ramelowom získala 31 percent hlasov. Druhá skončila krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) so ziskom 23,4 percenta. Všetky ostatné politické strany vylúčili spoluprácu s AfD.Ramelow a predsedníčka frakcie strany Ľavica v durínskom krajinskom parlamente Susanne Hennigová-Wellsowová v Berlíne povedali, že chcú najskôr hovoriť s doterajšími koaličnými partnermi Sociálnodemokratickou stranou Nemecka (SPD) a Zelenými pred tým, ako pozvanie rozšíria na ostatné strany. Ktokoľvek, kto neprijme toto pozvanie, nemá podľa Ramelowa záujem o dialóg. Pozvanie sa netýkalo strany AfD, pripomenula DPA.Líder Ľavice Bernd Riexinger televíznej stanici RTL v súvislosti s koaličnými rokovaniami v Durínsku povedal, že "lopta je na strane CDU". Krajinský predseda CDU Mike Mohring rozhovory s Ľavicou nevylúčil a uviedol, že strana "musí byť po týchto výsledkoch pripravená na rozhovory".Mohringov námestník Mario Voigt však tieto slová skritizoval a povedal, že úloha sformovať vládu je teraz na pleciach Ramelowa. CDU má podľa Voigta dobré dôvody na to, prečo vylúčila možnosť rozhovorov s Ľavicou.povedal.Strana CDU nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, ktorá od roku 1990 dostávala v Durínsku najviac hlasov, skončila v nedeľňajších voľbách až tretia so ziskom 21,8 percenta. Prepad z 33,5 percenta spred piatich rokov je jej najhorším výsledkom v tejto spolkovej krajine.