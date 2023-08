Hlasovanie pod schodmi nie je dôstojné, Stavrovská žiada zjednodušenie prístupu k voľbám pre ľudí na vozíku

Ideálne nie je ani volenie z domu

29.8.2023 (SITA.sk) - Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská odporúča sériu opatrení, ktoré by zjednodušili prístup k voľbám pre ľudí na vozíku, alebo starších občanov s barlou. Poukazuje na to, že hlasovanie pod schodmi nie je dôstojné a aj ľudia s obmedzenou schopnosťou pohybu majú právo voliť tak, ako ostatní.Voličom, ktorí sami nie sú schopní dostať sa do volebnej miestnosti, väčšinou pomôže člen okrskovej volebnej komisie – príde za ním pod schody alebo pred budovu s prenosnou volebnou schránkou a hlasovacími lístkami.„Toto riešenie však nepovažujem za dôstojný spôsob vykonania volebného práva ani za zaručenie tajnosti hlasovania,“ zdôrazňuje Stavrovská.Navyše, voliči často nemajú k dispozícii žiadnu informáciu, ako postupovať, alebo ako si privolať člena okrskovej volebnej komisie. Rovnako nepokladá za ideálne riešenie ani volenie z domu.„Každý človek má právo zúčastňovať sa na verejnom a spoločenskom živote na rovnakom základe s ostatnými, v tomto prípade zažiť atmosféru volieb a volebných miestností. Ak má byť pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu jedinou možnosťou hlasovanie do prenosnej volebnej schránky doma, naplní sa síce ich volebné právo, ale v izolácii a vylúčení,“ skonštatovala komisárka.Do pozornosti dáva odporúčania, ktoré vzišli z celoslovenského internetového prieskumu architektonickej prístupnosti volebných budov a miestností. Prieskum realizoval Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím vlani na jeseň a zapojilo sa doň 344 respondentov. Vyplynulo z neho, že takmer polovica respondentov volila na prízemiach budov.Volebné miestnosti by mali byť podľa Stavrovskej situované na vyššie poschodia iba v prípade existencie bezbariérového prístupu – ideálne výťahu. Ani prízemie však automaticky nezaručuje bezbariérovosť – často ide o zvýšené prízemie, keď aj jeden schod alebo zvýšený prah dverí predstavuje prekážku. Najvhodnejší spôsob odstránenia bariérového vstupu je vybudovanie nájazdovej rampy.Až v dvoch tretinách prípadov prieskum zaznamenal bariérový vstup do budovy. Pri zohľadňovaní bezbariérovosti treba myslieť aj na spôsob otvárania dverí, aby napríklad človek s barlami alebo odkázaný na invalidný vozík cez ne mohol prejsť bez pomoci. Samozrejmosťou by mali byť aj parkovacie miesta pre vozičkárov.Keďže nie je reálne zabezpečiť stopercentne bezbariérové vstupy do všetkých volebných miestností, Stavrovská pridáva ešte jeden návrh zlepšenia. Odporúča, aby okrskové volebné komisie mali určených dobrovoľníkov z radov študentov stredných škôl alebo vyšších ročníkov základných škôl, ktorí by boli k dispozícii osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu.„Títo by informovali prichádzajúceho voliča o tom, kde sa nachádza jeho volebná miestnosť a sprostredkovali by informáciu o tom, že pred budovou je volič, ktorý sa nemá možnosť dostať k výkonu volebného práva a čaká na príchod okrskovej volebnej komisie,“ navrhuje komisárka.