Nemecké úrady vydali nový zatykač, muž nelegálne exportoval súčiastky na výrobu dronov do Ruska

29.8.2023 (SITA.sk) - Nemecké úrady zatkli muža s nemecko-ruským občianstvom za porušenie zákona o zahraničnom obchode. Toho sa podľa vyšetrovateľov dopustil nelegálnym exportom elektronických súčiastok spoločnosti v Rusku, ktorá sa zaoberá výrobou vojenského materiálu a príslušenstva, uviedla nemecká spolková prokuratúra.Podozrivého Waldemara W. zatkli ešte v marci. V pondelok však vtedajší zatykač, ktorý vydal súd v Mannheime, nahradil zatykač vydaný spolkovým vyšetrujúcim sudcom.Federálna prokuratúra uviedla, že podozrivý bol generálnym riaditeľom dvoch spoločností, ktoré založil v západonemeckej spolkovej krajine Sársko pre medzinárodný obchod s elektronickými súčiastkami. V období od januára 2020 do marca 2023 pri 26 príležitostiach vyviezol elektronické komponenty spoločnosti v Rusku, ktorej výroba zahŕňa dron Orlan 10, ktorý v súčasnosti používajú ruské ozbrojené sily vo vojne na Ukrajine.Dané komponenty sú bežnou súčasťou tohto typu dronu a platia na ne európske sankcie. Tie podozrivý obchádzal tak, že najprv doviezol daný tovar zo zahraničia do Nemecka a potom ich exportoval do Ruska, čiastočne prostredníctvom spoločnosti v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko, ktorú kontroloval.Export pôvodne uskutočňoval do dvoch civilných falošných spoločností so sídlom v Rusku. Po konzultácii s podozrivým tieto spoločnosti zabezpečili odoslanie tovaru vojenskému výrobcovi.Po začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022 podozrivý prešiel na prepravu tovaru do Ruska cez ďalšie miesta ako Dubaj či Litva s pomocou údajných príjemcov v tretích krajinách. Celková hodnota nelegálne vyvezených komponentov predstavuje približne 715-tisíc eur.