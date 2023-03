Hlasovanie poslancov nedáva Hegerovi absolútne žiadny zmysel, ohrozili 920 miliónov eur

Ohrozili štvrtú žiadosť o platbu

Cesta za lepším Slovenskom

17.3.2023 (SITA.sk) - Dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera (Demokrati) sklamalo štvrtkové hlasovanie poslancov Národnej rady SR , ktorým podľa neho sabotovali Plán obnovy a odolnosti SR Ako uviedol v tlačovej správe, poslanci neschválili digitalizáciu insolvenčného systému, čo by prinieslo transparentnosť do priebehu konkurzov, reštrukturalizácií a likvidácií firiem nariadených súdom.„Ohrozili sme tým štvrtú žiadosť o platbu v hodnote 920 miliónov eur. Zároveň sme ohrozili aj žiadosť o šiestu platbu, v ktorej musíme naplniť míľnik zaviesť informačný systém na insolvenčné konania,“ poukázal premiér.Sklamalo ho tiež hlasovanie o reforme krajinného plánovania, ktorá bola schválená vládou a koaličnými partnermi. Podľa Hegera tým Slovensko zásadne ohrozilo tretiu žiadosť o platbu v sume 815 miliónov eur. Ak sa reforma neschváli do konca roka, tak o tieto financie príde štát definitívne.„Posledné hlasovania poslancov vrátane koaličných mi nedávajú absolútne žiaden zmysel. Plán obnovy je naša cesta za lepším Slovenskom, funguje na férovom mechanizme. Za reformy a systémové zmeny, ktoré potrebujeme spraviť aj bez ohľadu na plán obnovy, získame navyše európske finančné zdroje,“ zdôraznil Heger.Zároveň dodal, že Plán obnovy a odolnosti SR je spoločný projekt a rovnakú mieru zodpovednosti zaň nesú aj poslanci. Preto ich žiada, aby dali politiku bokom a robili správne rozhodnutia pre krajinu.