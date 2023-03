Víťazom Visa Slovak Top Shop 2022 sa stala Včelovina zo Smoleníc

Výsledky Visa Slovak Top Shop 2022

O súťaži Visa Slovak Top Shop



Exteriér a interiér prevádzky – upravenosť a atraktívnosť



Dizajn prevádzky



Navigácia v prevádzke, prípadne v oddelení či regáli



Vystavenie a prezentácia produktov a služieb



POP komunikácia vrátane prebiehajúcich akcií



Cashless Friendly – podpora digitálnych spôsobov platenia



Digital Signage – využitie digitálnych nosičov



Personál - vhodný počet a správanie (aktivita, odbornosť, ochota pomôcť)



17.3.2023 (SITA.sk) -Minulý rok opäť dokázal, že slovenskí obchodníci majú neustále chuť inovovať, zlepšovať sa a poskytovať svojim zákazníkom tie najlepšie služby. Hodnotitelia súťaže Visa Slovak Top Shop preto nemali problém vybrať každý mesiac jedného postupujúceho finalistu.Projekt je jedným zo spôsobov, ktorými spoločnosť Visa podporuje malé a stredné podniky: "Zaviazali sme sa podporiť až osem miliónov malých a stredných podnikov po celej Európe. Darí sa nám to aj vďaka rôznym špeciálnym projektom. Na Slovensku je to okrem súťaže Visa Slovak Top Shop, ktorej cieľom je zviditeľniť tie najzaujímavejšie predajne, napríklad aj program Slovensko platí kartou. V rámci neho môžu malé firmy získať platobný terminál až na pol roka zadarmo," povedalaPrvé miesto v hlavnej kategórii získala predajňazo Smoleníc, v ktorej majitelia predávajú kompletný sortiment vlastnej výroby - medy, medoviny, medové pivo a destilát, ktorý je doplnený o rôzne iné včelie a tematické produkty. Samotná budova predajne je umiestnená v prerobenej bývalej farskej stodole, starej viac ako 200 rokov. Súčasťou celého areálu je okrem výroby aj Medová kaviareň s výhľadom na Smolenický zámok a Včelárska záhrada. Celý areál je vybudovaný s dôrazom na udržateľnosť.Na druhom mieste sa umiestnila a zároveň cenu Visa získala predajňaz bratislavského Devína. Je to jediná predajňa svojho druhu na Slovensku otvorená pre registrovaných zákazníkov aj mimo otváracích hodín, čo zabezpečuje plne digitálny systém založený na umelej inteligencii. Tretia priečka patrí zaujímavému konceptu podnikovej predajne, ktorý ponúka produkty z portfólia Nestville Distillery v Hniezdnom, neďaleko Kežmarku.Poznáme víťaza aj v rámci špeciálnej kategórie Hlasovanie verejnosti. Verejnosť v ankete rozhodla o víťaznej predajni, ktorou sa stalo záhradné centrumz Veselého pri Piešťanoch.Slávnostné odovzdanie ocenenia prebehlo 15. marca v priestoroch Jurkovičovej teplárne na Bottovej ulici v Bratislave a zúčastnili sa ho okrem finalistov aj zástupcovia titulárneho partnera súťaže zo spoločnosti Visa, ďalej zástupcovia partnerov Moris Design a Samsung či rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave pán profesor Ferdinand Daňo."Vidieť toľko skutočných profesionálov z tejto oblasti a talentovaných ľudí počas slávnostného odovzdávania je veľmi potešujúce. Prajem všetkým víťazom, aby aj v budúcnosti mali nielen otvorené dvere svojich predajní, ale aj hlavy novým nápadom a inováciám, ktoré pomôžu ďalej rozvíjať ich podnikanie. Už teraz sa teším, čo nám prinesie ročník 2023 a aké skvelé predajne budeme môcť v rámci súťaže Visa Slovak Top Shop opäť navštíviť," dodalaPotraviny od našich v Devíne, Notino OC Centrál Bratislava, MTBIKER Bratislava, Douglas Aupark Bratislava, Včelovina Smolenice, Alza.sk Nivy Centrum Bratislava, Nestville Park Exposhop Hniezdne, SPP zákaznícke centrum Nivy Centrum Bratislava, Decathlon Bratislava, iHRYsko Vivo! Bratislava, Plantex Veselé pri Piešťanoch, Optika Oros ŠamorínOcenenie Visa Slovak Top Shop je od júla roku 2021 udeľované v spolupráci so spoločnosťou Visa kamenným predajniam po celom Slovensku.Víťazi sú vyberaní každý mesiac na základe bodového hodnotenia prevádzok predaja a služieb od nezávislej komisie inšpektorov. Tá každý mesiac navštívi nominované prevádzky a hodnotí zákaznícku skúsenosť v ôsmich kategóriách:Vo veľkom finále vyberá odborná porota z dvanástich finalistov - najlepších predajní za daný ročník, absolútneho víťaza.Viac informácií nájdete na www.slovaktopshop.sk Informačný servis