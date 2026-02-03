Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 3.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Blažej
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

03. februára 2026

Hlasy voličov nemajú rovnakú váhu, KDH chce ešte pred voľbami opraviť nespravodlivé nastavenie obvodov


Tagy: Komunálne voľby Krajské voľby Ústava SR Verejný ochranca práv Volebný systém Voličské hlasy

Hlasy voličov musia mať rovnakú váhu. Upozorňuje na to Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) s tým, že chce ...



Zdieľať
65d0c63a9013d878779967 676x451 3.2.2026 (SITA.sk) -



Hlasy voličov musia mať rovnakú váhu. Upozorňuje na to Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) s tým, že chce opraviť súčasnú volebnú nespravodlivosť. Podľa hnutia je neprijateľné, aby mal hlas voliča v jednej mestskej časti násobne inú váhu ako hlas voliča o ulicu ďalej. Predseda KDH Milan Majerský avizuje predloženie legislatívneho návrhu, ktorý túto nerovnosť odstráni ešte pred najbližšími voľbami.

KDH reaguje na dlhodobý problém, ktorý prehliadali viaceré vlády, no ktorý sa podľa hnutia stáva čoraz vypuklejším. Na fakt, že súčasné nastavenie volebných obvodov pri komunálnych a krajských voľbách môže byť v rozpore s Ústavou SR, upozornil aj verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský. „Na Slovensku dnes hlas jedného voliča váži viac než hlas druhého – a to len podľa toho, kde býva. Vidíme to napríklad v Bratislave, kde na zvolenie poslanca niekde stačia stovky hlasov, zatiaľ čo v inej časti nestačia ani tisíce,“ poukázal Majerský.

Podľa lídra kresťanských demokratov ide o zásadnú nespravodlivosť, ktorú v demokratickej spoločnosti nemožno tolerovať. Nerovnomerné zastúpenie deformuje vôľu občanov a podkopáva legitimitu zvolených zástupcov. „Toto nie je otázka opozície alebo koalície, ale otázka dôvery v demokraciu. Ak nezjednáme nápravu, budúce voľby môžu byť spochybňované a odtiaľ je len krok ku chaosu, z ktorého sa Slovensko roky nespamätá,“ varuje Majerský.

Hnutie preto vyzýva celé politické spektrum k spolupráci na odstránení tejto protiústavnosti a je pripravené prevziať iniciatívu. „Vyzývam všetky strany a poslancov, aby sme túto nespravodlivosť spoločne napravili. KDH predloží konkrétny návrh riešenia tak, aby sa problém odstránil a pravidlá boli férové ešte pred najbližšími komunálnymi a krajskými voľbami. Je čas konať,“ uzavrel líder kresťanských demokratov.







Zdroj: SITA.sk - Hlasy voličov nemajú rovnakú váhu, KDH chce ešte pred voľbami opraviť nespravodlivé nastavenie obvodov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komunálne voľby Krajské voľby Ústava SR Verejný ochranca práv Volebný systém Voličské hlasy
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Imperial Tobacco Slovakia mení svoj obchodný názov, nové označenie prepája lokálnu identitu s globálnou značkou

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 