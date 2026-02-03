|
Utorok 3.2.2026
Meniny má Blažej
Denník - Správy
03. februára 2026
Imperial Tobacco Slovakia mení svoj obchodný názov, nové označenie prepája lokálnu identitu s globálnou značkou
Spoločnosť Imperial Tobacco Slovakia, ktorá patrí do skupiny Imperial Brands PLC, mení od februára 2026 svoj ...
3.2.2026 (SITA.sk) - Spoločnosť Imperial Tobacco Slovakia, ktorá patrí do skupiny Imperial Brands PLC, mení od februára 2026 svoj obchodný názov na Imperial Brands Slovakia a.s. Podľa generálneho riaditeľa Vernona Littlea táto zmena predstavuje prirodzený a dôležitý krok v evolúcii spoločnosti na slovenskom trhu.
Nové označenie prepája lokálnu identitu s globálnou značkou Imperial Brands a zároveň odráža širšiu transformáciu smerom k rozširujúcej sa ponuke výrobkov novej generácie. Ide teda nielen o administratívnu úpravu názvu, ale aj o posilnenie pôsobenia spoločnosti na Slovensku a symbol strategického smerovania.
História spoločnosti Imperial Brands Slovakia, predtým známej ako Imperial Tobacco Slovakia, na Slovensku siaha až do 18. storočia a nadväzuje na dlhoročnú tradíciu slovenského tabakového priemyslu.
Zdroj: SITA.sk - Imperial Tobacco Slovakia mení svoj obchodný názov, nové označenie prepája lokálnu identitu s globálnou značkou © SITA Všetky práva vyhradené.
