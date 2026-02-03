Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 3.2.2026
03. februára 2026

Imperial Tobacco Slovakia mení svoj obchodný názov, nové označenie prepája lokálnu identitu s globálnou značkou



Spoločnosť Imperial Tobacco Slovakia, ktorá patrí do skupiny Imperial Brands PLC, mení od februára 2026 svoj ...



gettyimages 505798602 676x451 3.2.2026 (SITA.sk) - Spoločnosť Imperial Tobacco Slovakia, ktorá patrí do skupiny Imperial Brands PLC, mení od februára 2026 svoj obchodný názov na Imperial Brands Slovakia a.s. Podľa generálneho riaditeľa Vernona Littlea táto zmena predstavuje prirodzený a dôležitý krok v evolúcii spoločnosti na slovenskom trhu.


Nové označenie prepája lokálnu identitu s globálnou značkou Imperial Brands a zároveň odráža širšiu transformáciu smerom k rozširujúcej sa ponuke výrobkov novej generácie. Ide teda nielen o administratívnu úpravu názvu, ale aj o posilnenie pôsobenia spoločnosti na Slovensku a symbol strategického smerovania.


História spoločnosti Imperial Brands Slovakia, predtým známej ako Imperial Tobacco Slovakia, na Slovensku siaha až do 18. storočia a nadväzuje na dlhoročnú tradíciu slovenského tabakového priemyslu.





Zdroj: SITA.sk - Imperial Tobacco Slovakia mení svoj obchodný názov, nové označenie prepája lokálnu identitu s globálnou značkou © SITA Všetky práva vyhradené.

