Hlava štátu verí v silu občianskej spoločnosti. Ľudí vyzýva, aby pred voľbami nestrácali nádej

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

25.9.2023 (SITA.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová verí v silu občianskej spoločnosti na Slovensku a tiež verí v ľudí, ktorých roky stretáva po všetkých kútoch Slovenska. V súvislosti s nadchádzajúcimi predčasnými parlamentnými voľbami to skonštatovala na sociálnej sieti.Čaputová doplnila, že krajina a jej občania už zažili rôzne ťažké chvíle, ale vždy to nakoniec zvládli. „Nestrácajme nádej a nehľadajme dokonalosť na volebných lístkoch. V sobotu to bude v našich rukách," zdôraznila.Zároveň verí, že Slovensko má v politike na viac. „Sme to len a len my, nikto iný, kto sme tvorcami budúcnosti Slovenska, nášho domova, ktorý máme tak radi," dodala hlava štátu.