Zomrel taliansky mafiánsky boss Matteo Messina Denaro, „strážca tajomstiev“ bol jedným z najhľadanejších mužov

Napriek tomu, že bol na úteku 30 rokov, bol stále považovaný za najvyššieho bossa Cosa Nostry. Pripisuje sa mu mnoho vrážd, vydieranie, nelegálne ukladanie odpadu, pranie špinavých peňazí a obchodovanie s drogami pre Cosa Nostru. V roku 2002 ho v neprítomnosti odsúdili na doživotie za niekoľko zločinov, okrem iných za vraždu prokurátorov a bojovníkov proti mafii Giovanniho Falconeho a Paola Borsellina v roku 1992.





25.9.2023 (SITA.sk) - Vo veku 61 rokov zomrel taliansky mafiánsky bossktorý bol do januára jedným z najhľadanejších mužov krajiny. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Boss sicílskej Cosa Nostry mal rakovinu a svoje posledné chvíle strávil v nemocnici v meste L'Aquila. Podľa miestnych médií v piatok upadol do kómy po tom, čo odmietol agresívnejšiu liečbu.Úmrtie mafiána potvrdil aj starosta L'Aquily Pierluigi Biondi, ktorý na sociálnej sieti X, skôr známej ako Twitter, napísal, že to je „epilóg existencie prežitej bez výčitiek svedomia a ľútosti, bolestivá kapitola nedávnej histórie, ktorú nedokážeme vymazať“. Denara zatkli v januári po desaťročiach na úteku, keď podstupoval liečbu rakoviny.Denaro bol považovaný za posledného „strážcu tajomstiev“ Cosa Nostry. Mnoho informátorov a prokurátorov verí, že mal všetky informácie a mená tých, ktorí sa podieľali na niekoľkých najvýznamnejších zločinoch mafie.