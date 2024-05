Hlavaj stále kraľuje brankárom, Hudáček patrí k najlepším strelcom šampionátu. V tímových štatistikách však zaostávame

Umiestnili sme sa ja medzi najproduktívnejšími

Najvyťažovanejší korčuliari

Tímové štatistiky máme horšie

20.5.2024 (SITA.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia síce ešte nemá pred svojim posledným zápasom na majstrovstvách sveta v Česku istotu postupu do vyraďovacej časti, vo svojom kádri však má tím trénera Craiga Ramsayho niekoľko hráčov, ktorí sa nachádzajú v popredí individuálnych štatistík.Napriek nedeľňajšej prehre s Lotyšmi 2:3 po samostatných nájazdoch je brankár Samuel Hlavaj stále lídrom úspešnosti zásahov medzi brankármi (93,94 percenta), keď zneškodnil 124 striel súperov a inkasoval len osem gólov. Až sa slovenským gólmanom je dvojica Švédov Filip Gustavsson (92,65) a Samuel Ersson (92,59).Práve Švédi budú v utorok večer súpermi Slovákov v záverečnom súboji základnej B-skupiny v Ostrave. Vyššiu úspešnosť zásahov ako Hlavaj síce majú až piati brankári, na MS 2024 však odchytali menej ako 40 percent času.Medzi najlepšími nechýbajú slovenskí reprezentanti ani v hodnotení produktivity. Na 6. priečke je s bilanciou 5 gólov a 4 asistencie útočník Libor Hudáček , pred ním je len dvojica Švajčiarov a trojica Američanov s dvojciferným počtom bodov. Druhým najproduktívnejším Slovákom je sedembodový Martin Pospíšil (3+4) a patrí mu 14. pozícia spolu s Američanom Brockom Nelsonom Medzi strelcami je L. Hudáček štvrtý spolu s kvartetom hráčov, Pospíšil aj Lukáš Cingel zatiaľ strelili po 3 góly a patrí im 18. stupienok. Mladík Juraj Slafkovský zase figuruje medzi najlepšími nahrávačmi, nazbieral už šesť asistencií. Lídrom štatistiky je Američan Johnny Gaudreau s ôsmimi gólovými prihrávkami.Na vhadzovaniach je zo Slovákov najúspešnejší Martin Pospíšil (54,46 percent), na celom šampionáte je v tomto hodnotení devätnásty. V štatistike plusových bodov je druhý Libor Hudáček s deviatimi pluskami, lepší od neho je len Švéd Marcus Johansson s desiatimi plusovými bodmi.Najvyťažovanejším korčuliarom v slovenskom výbere je obranca Šimon Nemec , ktorý v priemere strávi na ľade takmer 20 minút na zápas (19:48 min). Na turnaji je ďalších 24 hokejistov s vyšším priemerom, suverénnym lídrom je švajčiarsky bek Roman Josi s časom 23:55 min na zápas.Šimon Nemec figuruje medzi najproduktívnejšími obrancami, keď zatiaľ zaznamenal jeden presný zásah a päť gólových prihrávok. V štatistike je zatiaľ tretí, keď rovnako šesť bodov nazbieral aj švédsky Erik Karlsson (3+3). Neohrozene na čele je spomenutý Josi s jedenástimi bodmi (3+8).Najtrestanejším hráčom tímu SR je útočník Miloš Kelemen , ktorý po skončení úvodného súboja na turnaji proti Nemcom dostal desaťminútový trest za nešportové správanie. Štyrikrát pobudol na trestnej lavici Pavol Regenda V tímových štatistikách Slováci nefigurujú ani v jednej na čele. V efektivite streľby sú na 6. priečke s úspešnosťou 11,52 percent, pred nimi sú Švédi, Kanaďania, Švajčiari, Rakúšania aj vedúci Nemci (16,97). Vo využívaní presiloviek patrí slovenskému výberu až predposledná 15. pozícia, keď na gól využila iba jednu z devätnástich početných výhod.Horšie sú na tom len Poliaci bez jedinej využitej presilovky, lídrami sú Nemci (45,45 percenta). Piate miesto patrí Slovákom v oslabenia, zatiaľ inkasovali dvakrát pri sedemnástich presilovkách súperov. Bez inkasovaného gólu v oslabení sú zatiaľ Američania, Fíni a Švédi. So 64 minútami so slovenskí hokejisti zatiaľ štvrtým najtrestanejším kolektívom turnaja, najslušnejší sú zatiaľ Američania s 22 minútami.Podľa očakávania je najvyššia priemerná návštevnosť na dueloch domácich Čechov (17 413 divákov na jedne duel) a za nimi nasledujú ďalšie tímy z pražskej A-skupiny Kanaďania, Fíni, Briti, Švajčiari, Rakúšania, Nóri a Dáni. V ostravskej B-skupine sú na čele Slováci (9109), všetky ich doterajšie stretnutia boli vypredané. Nasledujú Nemci, Lotyši, Poliaci, Američania, Švédi, Kazachovia a na dne záujmu sú Francúzi (7806).