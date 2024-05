Slovákov opäť trápilo teplo v hale, Nemec: Sme ľudia, nie roboti

Slovenskí hokejisti v nedeľu súperili nielen s húževnatými Lotyšmi, ale aj s neľahkými podmienkami, ktoré panovali v ostravskej aréne. Po ich predposlednom zápase v základnej B-skupine MS hovorili o veľkom teple, ktoré sa počas duelu stupňovalo.





"Je tu také teplo, že v 5. minúte máme mokré rukavice a nedokážeme mať riadnu kontrolu nad pukom," poznamenal obranca Šimon Nemec. Náročné podmienky spomínali už aj po predošlých zápasoch, najvýraznejšie ich trápili v sobotu počas duelu s Francúzskom (4:2). Vtedy išlo o tretí zápas v ostravskej aréne v priebehu jedného dňa, v nedeľu sa v nej odohrali iba dve stretnutia.Slováci opäť hrali večerné od 20.20 h, no podmienky neboli podľa nich o nič lepšie než deň predtým. "Niekto by sa na to mal pozrieť. Nie sme roboti, ale ľudia. Myslím si, že takto to ďalej nepôjde. Už počas predzápasovej rozcvičky je veľmi teplo. Neviem, čím to je. Ja to zažívam prvýkrát, kompetentní by sa na to mali zamerať. Organizátori sa snažia, ľad nie je až taký zlý, no keď máte vodu v rukaviciach a korčuliach, tak sa ťažko hrá. Chceli sme viac tvoriť, no nedalo sa," poznamenal Nemec.Kapitán tímu Tomáš Tatar ocenil najmä výkon brankára Samuela Hlavaja, ktorý bol oporou tímu aj napriek neľahkým podmienkam: "Klobúk dolu pred ním, vytrpel si svoje, ale držal nás stále v hre."V podobnom duchu ako Nemec sa vyjadril aj útočník Juraj Slafkovský: "Ľad je zlý po piatich minútach. Nie je to výhovorka, ale človek by čakal, že to bude lepšie." Krídelník prvej formácie v samostatných nájazdoch proti Lotyšsku (2:3 sn) ukončil čakanie na presný zásah, keď v druhej sérii prekonal Kristersa Gudlevskisa. V kolónke gólov má však naďalej nulu, keďže jeho gól nebol víťazný. V pokračujúcom rozstrele dostal ešte jednu príležitosť, no v nej už nezabránil slovenskej prehre. Slováci boli blízko k víťazstvu, keď Peter Cehlárik v 59. minúte zúročil práve Slafkovského prihrávku. V následnom striedaní sa však dostal k strele Oskars Cibulskis, ktorý pokusom k ľavej žrdi poslal duel do predĺženia. "Škoda toho. Musíme sa naučiť ubrániť tesný náskok a spraviť niečo, aby súper nedostal šancu vrátiť sa do zápasu," dodal Slafkovský.Neželanú spomienku na duel proti Lotyšsku bude mať útočník Andrej Kudrna. Ten sa počas lotyšského tlaku obetavo hodil do jednej zo striel, ktorá ho zasiahla do hlavy a vyžiadala si lekárske ošetrenie. "Je to dvojcentimetrová tržná rana, pomerne bežné zranenie. Išlo o silný náraz pukom, po ktorom mu praskla prilba. Myslím si, že na ďalší zápas by mal byť pripravený," poznamenal lekár slovenského tímu Pavol Lauko. Zdravotný problém mal aj útočník Martin Pospíšil, ktorého trápili kŕče: "Po príchode na striedačku sme ho poslali do kabíny, aby sme predišli svalovému zraneniu. Je tam veľké teplo, hráči dodržiavajú pitný režim i všetky opatrenia, no nie je možné tomu zabrániť," prezradil Lauko.