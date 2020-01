Hlavná časť asanácie zničenej prešovskej bytovky sa skončila, sutín bolo zhruba sedemtisíc ton

Stroj začali rozoberať

9.1.2020 (Webnoviny.sk) - Hlavná časť asanácie bytového domu na Mukačevskej ulici 7 v Prešove, zničeného výbuchom plynu, je ukončená. Odvoz sutín a ich uskladnenie doteraz stálo zhruba 1,1 milióna eur. Pracovníci českej firmy Cannoneer group, s.r.o. v piatok 10. januára prevezú špeciálny nadrozmerný stroj naspäť do Českej republiky.Ako agentúru SITA informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek , česká spoločnosť, ktorá zabezpečovala hlavnú časť asanácie bytového domu, vyčíslila náklady súvisiace s prevozom špeciálneho stroja z Českej republiky do Prešova a späť na 166-tisíc eur s DPH.Pracovníci českej spoločnosti dorazili do Prešova v utorok 7. januára a začali rozoberať špeciálny nadrozmerný stroj, ktorý potrebujú po častiach prepraviť späť do Českej republiky. Počas štvrtka začali jednotlivé časti stroja nakladať na špeciálne kamióny.„Plánovaný odchod kamiónov z Prešova v sprievode polície je naplánovaný na piatok 10. januára o 9:00. Konvoj by mal doraziť do Kladna v nočných hodinách z piatka na sobotu,“ informoval Tomek s tým, že mesto v súvislosti s prepravou nadrozmerného stroja prosí vodičov o trpezlivosť a dodržiavanie pokynov polície.Ako ďalej informoval Tomek, do stredy 8. januára z Mukačevskej ulice vyviezli približne sedemtisíc ton sutín. „Ak toto číslo prerátame, ide, pre lepšiu predstavu, o viac ako 290 plne naložených jazdných súprav,“ uviedol Tomek. Vývoz sutín zabezpečuje prioritne jedna firma.„Súbežne však prebiehajú aj ďalšie pomocné práce, na ktorých sa podieľa viacero firiem, spravidla podľa aktuálnej potreby,“ dodal hovorca.Odvoz sutín a následné uskladnenie odpadu na skládke bolo zatiaľ vyčíslené na približne 1,1 milióna eur. Ostatné záchranné práce súvisiace s mimoriadnou udalosťou boli zatiaľ vyčíslené na približne 75 tisíc eur. "Tieto čiastky sa však ešte môžu meniť v závislosti od ďalšieho priebehu záchranných prác," zdôraznil Tomek.Spodná časť bytového domu číslo 7 bude podľa neho kompletne asanovaná až do úrovne terénu. „Jedno podlažie bolo ponechané len dočasne za účelom vykonania potrebných úkonov zo strany polície, hasičov a príslušných znalcov,“ informoval.Presný termín ukončenia záchranných prác na Mukačevskej ulici, za účelom odstraňovania následkov mimoriadnej udalosti, zatiaľ nie je možné určiť. „Bližšie informácie budeme poznať po najbližšom zasadnutí krízového štábu, ktoré je naplánované v priebehu budúceho týždňa,“ doplnil.Výbuch plynu na Mukačevskej ulici v Prešove, ku ktorému došlo šiesteho decembra minulého roku, si vyžiadal sedem potvrdených obetí. Jedna potenciálna obeť je doteraz nezvestná. Na likvidácii požiaru a evakuácii obyvateľov sa podieľalo 117 hasičov a 50 kusov techniky.Hasičom pri zásahu pomáhali aj záchranári, policajti, vojaci a horskí záchranári. Poškodený panelák už za pomoci špeciálneho demolačného stroja zbúrali. V Prešove je aj naďalej vyhlásená mimoriadna situácia.Na oficiálnom verejnom účte mesta Prešov, zriadenom na pomoc ľuďom zasiahnutým tragédiou na Mukačevskej ulice, je k 8. januáru vyzbieraných už vyše 3,8 milióna eur. Verejná zbierka potrvá do 31. januára.