Väčšina výdavkov Maďarskej komunitnej spolupatričnosti išla podľa TIS na neexistujúce firmy

Chybne vyplnený platobný príkaz

Popretie funkcie transparentných účtov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.1.2020 (Webnoviny.sk) - Dve tretiny doterajších výdavkov v hodnote 130-tisíc eur Maďarskej komunitnej spolupatričnosti (MKS) šlo podľa výkazov volebného účtu na neexistujúce firmy. Informuje o tom nezisková mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS) na sociálnej sieti Facebook.MKS pritom plánuje podľa jej manažéra Lászlóa Kocúra celkovo štvrtú najväčšiu volebnú kampaň po Smere-SD, strane Za ľudí a koalícii PS/Spolu, na ktorú plánuje vyčleniť 900-tisíc eur.„V stredu strana poslala 50-tisíc eur bez opisu predmetu na konto ‚Info House´. Takáto firma na Slovensku neexistuje. Podobne v minulých týždňoch z volebného účtu strany šlo v troch položkách takmer 35-tisíc eur firme H+K Plus sro, opäť bez popisu účelu a ani pod týmto názvom nikto na Slovensku nepodniká,“ objasnila TIS.Hovorca Strany maďarskej komunity (SMK) , ktorá je súčasťou MKS, Róbert Králik , priznal, že došlo k chybnému vyplneniu platobného príkazu.„Skutočným príjemcom peňazí je vraj nitrianská firma Inhouse Media. Táto spoločnosť podniká pod týmto menom len od polovice decembra, keď sa premenovala z doteraz spiacej eseročky Apisel (tržby v roku 2018=0 eur, predtým do 5 500 ročne). Kontrolovať ju majú ľudia z prostredia Maďarského fóra, ďalšej strany novej maďarskej koalície,“ zdôvodnila organizácia.V prípade H+K vraj tiež šlo o omyl a skutočným dodávateľom je eseročka H & K Plus sídliaca v rodinnom dome v obci Horné Saliby, ktorej spoločníčkou je aj tajomníčka z ústredia SMK Hajnalka Varga. Firma vznikla v apríli minulého roka. V SMK organizácii TIS vysvetlili, že šlo o tlač a distribúciu volebných novín.„Použitie neexistujúcich dodávateľov zásadne popiera funkciu transparentných účtov, ktorým má byť schopnosť overiť kampaňové výdavky v praxi,“ ozrejmila TIS.MKS plánuje podľa manažéra Lászlóa Kocúra celkovo štvrtú najväčšiu volebnú kampaň, ktorá by po Smere, strane Za ľudí a koalícii PS/Spolu, mala dosiahnuť sumu 900-tisíc eur. Pol milióna eur má do kampane vložiť SMK a po 200-tisíc eur dodá Maďarské fórum a Spolupatričnosť.„Kampaň je podľa Kocúra financovaná z pôžičiek, no materské strany na svojich web stránkach o nich doteraz neinformujú, aj keď im zákon ukladá povinnosť urobiť tak do 30 dní od prijatia pôžičky,“ vysvetlila TIS.Najväčšiu pôžičku v hodnote 300-tisíc eur už vraj strane požičal podnikateľ s výťahmi Dezider Németh zo Štvrtku na Ostrove neďaleko Šamorína, ktorý by mal strane dodať aj zvyšných 200-tisíc eur. Podľa volebného účtu MKS už strane prispelo viacero jej čelných predstaviteľov.